Las guarderías acusan la caída de la natalidad y solo se generan listas de espera en las urbanas

Lejos han quedado esos años en los que las familias vivían un auténtico infierno para lograr plaza en las escuelas infantiles de la comarca de Pontevedra para sus niños. La caída de la natalidad se ha dejado notar con fuerza este año en el período de matriculación en los centros públicos, de modo que frente a aquellos tiempos en los que se contaban por cientos los pequeños que se quedaban en lista de espera ahora las cifras son muchísimo menores y se concentran, básicamente, en las guarderías de la ciudad: A Parda, Campolongo, O Toxo, Campus y Monte Porreiro.

Por el contrario, según los datos de admitidos definitivos hechos públicos ayer por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, en los diferentes tramos de edad (de 0 a 1 año, de 1 a 2 y de 2 a 3), en las escuelas infantiles de los concellos del interior de la comarca todos los niños han obtenido la primera opción de centro establecida por sus familias. Es el caso de las guarderías de Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas y Moraña, sin más que un alumno que figura en espera en el caso de este último concello.

De cualquier modo, desde la Consellería de Política Social se destaca que “el número de solicitudes en lista de espera no se corresponde con familias sin plaza, porque hay familias que piden en varias escuelas de varias entidades”. Es decir, que un niño puede figurar en espera en un centro pero haber sido admitido en otro. “Una solicitud en lista de espera no implica que esa familia no tenga plaza 0-3 financiada por la Xunta, dado que puede obtenerla en una escuela municipal, o de iniciativa social, privada etc...”, aclaran desde la consellería.

Una vez publicadas las listas definitivas del alumnado admitido para el curso 2023/2024 en las escuelas infantiles de la red pública autonómica, es decir, aquellas que pertenecen a la Agencia Galega de Servizos Sociais y las del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, también conocidas como Galiñas azuis, las familias que obtengan plaza dispondrán de 10 días hábiles para matricularse, del 1 al 14 de junio.

Más demanda de 1 a 2 años

Las escuelas infantiles más solicitadas en la comarca son las del centro de Pontevedra. Se sitúa a la cabeza la de A Parda, en la que hay 63 familias que figuran en la lista de espera, aunque, tal y como recalca Política Social, pudieron conseguir plaza en otros centros. La mayor cifra se concentra en la franja de edad entre uno y dos años, con 52, seguida de cero a un año, con once. De dos a tres años no hay ninguno sin plaza adjudicada.

Le sigue la de Campolongo, con 57, de los que 40 son de uno a dos años, 16 de cero a uno y tan solo uno de dos a tres años.

El tercer lugar se encuentra la escuela infantil de O Toxo, con un total de 56 en espera: 39 de uno a dos años, 16 de cero a uno y uno de dos a tres.

El cuarto lugar en centro público más demandado es para la del Campus universitario, donde 50 familias figuran en la lista de espera. Son 40 niños de uno a dos años y diez de cero a uno.

Por último, el quinto puesto corresponde a la escuela infantil de Monte Porreiro, con 32 en la lista de espera.

Por su parte, la de la Xunta en el Edificio Administrativo de Campolongo apenas ha tenido demanda en exceso, ya que solo en la franja de pequeños de uno a dos años se generó una lista de espera de cinco familias.

Respecto a los otros grandes municipios de la comarca pontevedresa, en la Galiña Azul de Poio solo figuran 12 niños en espera y en la de Marín hay seis.

Destaca, eso sí, Portas, con diez niños en lista en la horquilla de uno a dos años, así como uno en la de dos a tres años.