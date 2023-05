Caldas, Cuntis y Barro apurarán hasta el 17 de junio para llegar a acuerdos de gobierno

Tras las elecciones municipales del pasado domingo, en la comarca de Pontevedra el foco se centra principalmente en tres concellos, Caldas, Cuntis y Barro, en los que PSOE (en los dos primeros) y BNG (en el último) han perdido la mayoría absoluta y tendrán que llegar a acuerdos para formar gobiernos de coalición el próximo 17 de junio, fecha en la que se celebran los plenos de constitución de las nuevas corporaciones.

El alcalde socialista de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, ha perdido la mayoría al perder un concejal (pasa de 6 a 5), por lo que necesitaría un acuerdo con el BNG (2 ediles) para formar gobierno. De momento, las negociaciones no han comenzado, pero ambas formaciones se muestran bastante optimistas aunque prudentes. “Aún estamos en fase de estudio, tenemos que tener claro lo que queremos nosotros y ellos supongo que también. Estamos en fase de análisis, hasta el 17 de junio hay tiempo”, señaló ayer el alcalde en funciones, que por el momento no se pone plazos para alcanzar ese acuerdo con el BNG. El grupo nacionalista, por su parte, ha transmitido su disposición para hablar, pero confirma que todavía no se han puesto en contacto.

El Partido Popular, liderado por Fernando Pérez, logró el mayor número de votos y ediles el pasado domingo (sube de 5 a 6 concejales) y ha sugerido a los nacionalistas que le dejen gobernar, toda vez que el pacto PSOE-BNG no está garantizado.

La situación es similar en Cuntis, donde el PSOE también perdió la mayoría absoluta, pasando de 7 a 5 concejales. El alcalde en funciones, Manuel Campos, no ha querido hacer declaraciones sobre la situación en el Concello, pero la realidad es que está obligado a llegar a un acuerdo con el BNG, que ha pasado de 2 a 1 concejal, si quiere mantener la alcaldía en el municipio. Mientras tanto, el PP, que subió de 2 a 5 concejales, está a la expectativa por si puede aprovechar la falta de entendimiento de las fuerzas de izquierdas para gobernar en minoría.

También sin prisa avanzan las cosas en Barro, donde el BNG perdió la mayoría absoluta tras pasar de 6 concejales a 5. Sin embargo, la situación en este concello parece mucho más sencilla que en los dos anteriores, ya que la relación del actual alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, con el PSOE de José Sanmartín (subió de 2 a 3 concejales) es cordial y no parece que vaya a haber problema para formar gobierno de coalición. El PP perdió tres concejales en Barro (de 4 a 1) y Xuntos por Galicia, el partido del antiguo alcalde José Antonio Landín, logró dos representantes.