El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Pontevedra, Iván Puentes, ha analizado este martes el escenario de negociación que se abre con el BNG y ha firmado "no sería ni deseable ni lo más probable" que Miguel Anxo Fernández Lores no sea alcalde, pero advierte de que "el PSOE no aspira a ser muleta o bastón ni a regalar sus cinco votos".

El resultado electoral del pasado domingo 28 de mayo deja la corporación pontevedresa con nueve ediles del BNG, dos menos que la última vez, mientras que el Partido Popular se posiciona como la lista más votada en la ciudad con 11 concejales y los socialistas ganan un acta con respecto a los últimos comicios y se alzan con un total de cinco. Para Iván Puentes "el partido que baja debe asumir esa bajada", y eso, según ha añadido, también significa que el Bloque "debe asumir que tendrá que ceder poder y áreas de responsabilidad", es decir, "que tendrá que cambiar la manera en que se tomaban las decisiones y se funcionaba dentro de la coalición de gobierno". El portavoz local del PSOE asegura que su partido pretende hacer valer sus cinco concejalías en la Corporación, "no por una cuestión de ego, sino porque son muy responsables con el apoyo que recibido por parte de la ciudadanía". Respecto a la negociación con los nacionalistas, Iván Puentes ha admitido que será "más complicada" y ha afirmado que "esto no es una partida de póquer, es una negociación política". Por ello, pide que las partes se sienten a negociar siendo conscientes del escenario. "Porque así podremos entendernos y llegar a acuerdos sobre aquellas cuestiones en las que no estamos de acuerdo", ha manifestado. Puentes ha insistido en que "el BNG debe entender que hoy el Partido Socialista es una fuerza mucho más decisiva en el Ayuntamiento de Pontevedra de lo que lo era hace una semana". "Tenemos más votos, más concejales y más capacidad de decisión y también ideas y proyectos que defendemos en la campaña electoral que queremos que se plasmen en ese hipotético acuerdo de gobierno", ha recalcado el líder socialista en referencia a asuntos controvertidos como el cierre al tráfico de la calle Reina Vitoria sobre la que el Partido Socialista tiene un proyecto presentado en la campaña electoral. En el PSOE creen que al BNG le corresponde "llamar y poner fecha" para el primer encuentro de la negociación. "Nosotros estaremos en el Gobierno local si realmente el acuerdo político que se firma responde a las expectativas que el Partido Socialista tiene y a las promesas que hizo en la campaña electoral. Si no, no estaremos en el Gobierno", ha afirmado. Iván Puentes ha indicado que "la situación política nacional se parece en poco" a la anterior, ya que "tradicionalmente el PSOE dependía del BNG en todas las ciudades menos en Pontevedra, donde era al revés, y hoy la situación está empatada, porque el BNG depende del PSOE en Pontevedra y en Santiago de Compostela". En este sentido, ha señalado que "la Agrupación Socialista de Pontevedra tendrá autonomía para decidir, si hubiera acuerdo de gobierno, donde quiere estar y donde se siente más cómoda durante los próximos cuatro años".