Tras los resultados del pasado domingo en las elecciones municipales, Gregorio Agís, candidato del PSdeG a la Alcaldía por Poio, reconoció que la campaña que se realizó desde el partido fue “limpia, en positivo, constructiva”. “Entendemos que esa es nuestra forma de trabajar, no sabemos hacerlo de otra manera. Es cierto que es el mejor resultado de la historia del Partido Socialista en Poio, pero el objetivo era conseguir la Alcaldía, así que no podemos estar satisfechos porque no lo conseguimos”, afirmó a FARO tras conocerse la victoria del PP.

“Quiero agradecer a los compañeros el inmenso trabajo que hicieron y la campaña que llevamos a cabo, que fue intensa, ardua pero constructiva, sin descalificaciones. Fue una buena campaña”, consideró el socialista, que telefoneó a Ángel Moldes para felicitarlo y desearle lo mejor “por el bien de Poio”. “Nosotros estamos donde nos posicionaron los vecinos y seguiremos trabajando por Poio, desde ya”, anunció.