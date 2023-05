“Comienza el cambio”, dice Santos tras lograr 4 concejales y una subida de 10 puntos para el BNG en Marín

“Comienza el cambio”, afirma con rotundidad la portavoz municipal del BNG en Marín, Lucía Santos, que lidera la formación que ha dado la sorpresa en las elecciones municipales en esta villa. El BNG experimenta una subida de 10 puntos respecto a los comicios de hace cuatro años y pasa de tener una única concejala a 4 representantes en la corporación municipal.

“Estamos muy satisfechos con el resultado”, confirmaba ayer la líder nacionalista, quien señala como principal aspecto negativo de la jornada del 28M la nueva mayoría absoluta del Partido Popular de María Ramallo. Los populares lograron 6.317 papeletas, que representan el 55,28 por ciento de los votos, prácticamente el mismo porcentaje que hace cuatro años. “Eso supone un proyecto continuista y un gobierno continuista para Marín”, lamenta Santos, quien subraya que, en todo caso, el PP ha perdido tres concejales en la corporación.

Así, “empieza el declive de los populares”, vaticina la portavoz nacionalista. “Por parte del BNG lo que haremos es seguir trabajando; este es el inicio del cambio y vamos a trabajar con este proyecto con la confianza en que dentro de cuatro años seguiremos avanzando”, sostiene la portavoz nacionalista.

Los mimbres con los que se tejió este importante avance del BNG de Marín son “un grupo municipal renovado, con personas de distinta índole del espectro social de Marín, muy motivadas, que consiguieron ilusionar al vecindario”, según explica la portavoz del grupo nacionalista. “Hemos hecho una campaña muy ilusionante pero con los pies en la tierra y que el electorado ha sabido valorarlo”, considera Santos Omil.

Aún perdiendo tres ediles, el PP mantiene la mayoría absoluta y el mismo porcentaje de votos que hace cuatro años. De ahí que su líder, María Ramallo, destaque un “resultado muy satisfactorio”.

“Es una marca importante”, subraya Ramallo. El PP ha ganado además en todas las mesas del municipio, entre las que destacan las de Ardán y Santo Tomé, entre otras, donde el PP logra un porcentaje cercano al 60% de los apoyos.

Ramallo señalaba ayer que su gobierno en funciones continúa trabajando para seguir adelante con los proyectos ya iniciados, además de empezar a preparar la renovación del gobierno local, comisiones y demás órganos del Concello.

El PSOE de Manuel Pazos mantiene los cinco ediles que ya tenía en la anterior corporación. Pazos Lamoso felicitó a María Ramallo por su cuarta mayoría absoluta y admitió que los resultado de su candidatura “no fueron los deseados”.

“Estaba convencido de que mejoraríamos los resultados de 2019”, afirma Pazos. “Esperaba que el trabajo serio, honesto y propositivo de estos últimos cuatro años alcanzaría un mayor respaldo vecinal, pero no fue así. Toca ahora escuchar con más intensidad lo que se pide de nosotros, aprender de los errores que seguro cometemos y seguir trabajando con la misma ilusión que lo hicimos hasta ahora”, añade.

“Para ser justos, también debo tener en consideración el contexto general de estas elecciones”, explica Pazos. Si en Galicia el PSOE bajó su porcentaje de voto en 3,7 puntos (11% menos), en Marín los socialistas han subido en 1,6 puntos su porcentaje de voto (8% más).

“Los resultados aún así no son lo que esperaba. Esperaba poder contar con parte de la confianza del electorado de izquierdas que apoyó a otros partidos y que en esta ocasión no se presentaban, pero no fue así. Fue el BNG quien tuvo ocasión de absorber buena parte de ese voto, lo que elevó mucho su representación hasta alcanzar un buen resultado también para ellos”, explica Pazos. “Asumo el resultado en primera persona y tomo buena nota. Toca ahora escuchar a mucha gente que nos votó y también a los que no nos votaron para conocer su punto de vista para aprender, mejorar y seguir trabajando con la misma ilusión que lo hicimos hasta ahora”, concluye Pazos.