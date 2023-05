Un total de 1.291 estudiantes , de los 12.788 matriculados en toda Galicia, deberán acudir del 6 al 8 de junio al campus de Pontevedra para realizar los exámenes de la Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU). Tres sedes de la ciudad forman parte de la relación de 43 centros en diez municipios gallegos donde se realizarán estas pruebas. Son las facultades de Comunicación y de Ciencias da Educación e do Deporte y la Escola de Forestais. Pontevedra también cuenta con el colegio Santiago Apóstol de la ONCE para alumnos con algún tipo de discapacidad, pero por el momento no hay personas matriculadas en este apartado.

Los presidentes y secretarios de las 35 comisiones delegadas han modificado los horarios de algunas de las pruebas para esta convocatoria, según ha informado la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Se acordó el intercambio del primer bloque de la tarde entre el martes y el miércoles, además de cambios en los horarios para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La CIUG también indicó que se ha reanudado la detección de frecuencias en todas las aulas de las 35 comisiones delegadas con el objetivo de evitar que los estudiantes copien, lo que implicaría la nulidad total de la ABAU. La ciudad de Vigo lidera la lista de aspirantes con 2.779 matriculados. El censo en Pontevedra es el cuarto de Galicia, por detrás de Vigo, los 2.589 de Santiago y los 2.693 de A Coruña, y por delante de los 782 de Ferrol, los 129 de Cee, los 123 de A Rúa, los 1.088 de Lugo, los 245 de Viveiro y los 1.069 de Ourense.