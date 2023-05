El Concello de Sanxenxo realizará una puesta en valor de los senderos litorales con una inversión superior a los 160.000 euros que será financiada al 90% con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation y el 10% con fondos municipales. A través de la Concellería de Medio Ambiente se presentaron cuatro proyectos en las distintas líneas de la subvención: Una guía interactiva turística, la renovación de la pasarela de la Ruta dos Carballos de Aldariz, la mejora del sendero de Major y la renovación de los baños de la playa de Foxos.

Con el objetivo de que los visitantes localicen y obtengan de forma fácil información sobre los senderos, el Concello pondrá en marcha una guía turística interactiva mediante aplicación web y plataforma interactiva. Esta guía estará formada por un visor cartográfico, un catálogo de fichas y las fichas interactivas de los senderos. El acceso a la guía podrá realizarse mediante un código QR desde donde se podrá descargar el folleto turístico.

Otra de las actuaciones previstas tiene que ver con la mejora de accesibilidad del sendero de Major que se encuentra en muy mal estado. El Concello renovará el puente con plástico reciclado, con acabado símil madera y barandilla. Toda la estructura irá reforzada con acero. También dentro de esta línea de ayudas se rehabilitarán los aseos de la playa de Foxos para hacerlos accesibles a las personas con movilidad reducida.

Finalmente, se prevé rehabilitar la pasarela de Bordóns en el sendero litoral de Os Carballos de Aldariz para garantizar la conectividad y accesibilidad a los molinos y lavadero de Outeiro. La estructura actual será retirada próximamente por el Concello debido al mal estado que presenta. En concreto, se renovarán 200 metros de pasarela de madera de pino, así como los tramos de escaleras precisos.

Sanxenxo es líder en España en senderos azules al contar con más de 30 kilómetros con esta certificación en siete rutas. El Concello de Sanxenxo se marca ya nuevos retos y quiere seguir ampliando esta cifra de senderos con el de la Ruta de Dorrón.

Desde hace un par de años, el Concello también cuenta con aportaciones europeas para restaurar el paisaje entre A Fianteira y Os Pasales, objetivo de otro de los proyectos incluidos en los fondos Next Generation. La actuación consiste en la creación de un plan de saneamiento integral que busca “mejorar la calidad ambiental, eliminar vertidos descontrolados y dar lugar a una senda verde que permita disfrutar de la fauna y flora”, según el Concello. La senda se diseñó con una distancia aproximada de 2’5 kilómetros y comunicará A Fianteira y As Telleiras con el área recreativa Os Pasales. Discurre por caminos acondicionados y dotados de equipamientos para uso turístico: miradores y elementos experienciales. La partida reservada en los fondos para esta actuación ascendía a 110.000 euros. Dentro del entorno de la ría de Arousa se incluía el acondicionamiento de acceso y mejora paisajística de A Telleira, la dotación ecoeficiente del Centro de Interpretación y la museografía del espacio con una partida total de 457.000 euros que se dividían en tres anualidades de los fondos Next Generation, hasta 2024. Así, se propuso llevar a cabo medidas de restauración paisajística y gestión del uso público del entorno natural. Como medida específica se propone el acondicionamiento de un parking disuasorio y la eliminación de residuos.