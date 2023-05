El área sanitaria administró 843.477 vacunas contra el COVID desde diciembre de 2020

El 27 de diciembre de 2020 comenzaba en todas las comunidades autónomas de España la vacunación contra un virus que había puesto el mundo patas arriba: el COVID-19. La primera vacuna en ser administrada fue la desarrollada por Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Después llegaron las elaboradas por Moderna (Spikevax), AstraZeneca (Vaxzevria) y Janssen.

Los primeros en ser vacunados fueron los grupos prioritarios: residentes y personal en centros de mayores y de atención a grandes dependientes; personal sanitario y sociosanitario de primera línea, y grandes dependientes no institucionalizados. A ellos les siguieron los mayores de 80 años y, paulatinamente, las siguientes franjas de edad, tomadas por décadas. Los últimos en incorporarse fueron los niños de 5 a 11 años.

Desde entonces hasta la actualidad, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha administrado un total de 843.477 vacunas entre la población de ambas comarcas, compuesta por alrededor de 300.000 vecinos, aunque no todos entraban en el objetivo de vacunación.

Tal y como informa a FARO Silvia Amoedo Casqueiro, subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, el total de vacunados con pauta completa es de 276.670. Además, con la primera dosis de recuerdo hay 224.170 personas, mientras que con la segunda de recuerdo la cifra baja hasta los 90.859.

Con los tramos de edad, disminuye el porcentaje de población que tiene la dosis de refuerzo cuanto más joven es la persona. Así, entre los mayores de 85 años la tienen un 92,07%, mientras que entre los de 80 a 84 años son un 91,32%.

Entre los de 70 a 79 años son un 89,18%y nueve puntos menos, un 80,35%, en el caso de aquellos que tienen de 60 a 69 años.

De 50 a 59 años, el 17,97% tienen la dosis de refuerzo, de 40 a 49 son un 11,46% y de 30 a 39 años, un 7,64%.

Las cifras más bajas son las de los tramos de edad más jóvenes: un 5,72% en el caso de los de 20 a 29 años, un 1,95% en los de 12 a 19 años y un 3,31% en los de 5 a 11 años.

En la actualidad se está, básicamente, vacunando a aquellas personas que no habían recibido ninguna dosis o que les falta alguna de las de refuerzo y quieren recibirla. En general, la actividad en este sentido ha bajado muchísimo en el área sanitaria, ya que, por ejemplo, aquellos que hayan pasado este invierno la enfermedad y ya contasen con tres dosis anteriores no se les recomienda la cuarta, puesto que el haber superado el virus ya cuenta como tal.

“Ahora mismo hay que esperar a ver qué orden dan. Porque todavía no se sabe si va a ser una vacuna anual como la de la gripe o como la del neumococo, que se administra cada cinco años. En realidad como es algo nuevo se está empezando. Ya no recibimos todos los días gente porque la solicitud de vacunas cayó muchísimo”, explica Silvia Amoedo. “Se sigue llamando a gente, como a los niños que cumplen los años y a la gente que le faltan dosis”.

La subdirectora de Enfermería añade que hay muchos ciudadanos que ya reconocen que no se quieren revacunar más cuando se les llama: “Hay gente que ya pasó la enfermedad y por eso no se pone más dosis y también están, por ejemplo, los pacientes oncológicos que han dejado de serlo y ya no necesitan tanto refuerzo. Como todo el mundo ya ve que la cosa va mejor y se ve la luz, ha bajado mucho”.

En todo caso, recalca que “hay un antes y un después de la vacuna”. “Ahora tendremos que ver cómo evoluciona la enfermedad y adaptar la vacuna a la realidad que estamos viviendo ahora. Aunque nadie quiere vacunarse ya, nosotros seguimos vacunando”, concluye.

Vacunación en Montecelo

En el área sanitaria se vacuna a la población en los hospitales Montecelo y de O Salnés. En el caso de Pontevedra, el horario es de mañana los lunes, miércoles, jueves y sábados de 10 a 14 horas. Además, los miércoles de 15.30 a 20 horas. Todas las franjas se pueden consultar en la página web: https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Vacinacion-Covid-OC