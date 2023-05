A Aula Cemit de Combarro, emprazada na antiga Escola do Campo, pon neo mes de xuño o punto e final á temporada lectiva cos últimos ciclos de formación gratuíta antes do cese de actividade por mor da chegada do verán. Lémbrase que as dependencias permanecerán pechadas nos meses de xullo e agosto, retomando a actividade en setembro. En total, serán máis de 50 horas de formación, repartidas en oito cursos, as que haberá entre a vindeira semana e o venres 16. A Aula Aberta si estará operativa ata final de mes.

Durante a primeira quincena o seu horario será de 19.30 a 21.00 horas, mentres que a partires do luns 19 pasará a ser de 9.00 a 14.00 horas. As asociacións locais poderán facer uso das instalacións, previa solicitude. Con respecto á programación, haberá cursos de follas de cálculo con LibreOffice, de iniciación ao procesador de texto, sobre a realización de trámites de xeito telemático e on line, para o uso do “Scribus”, unha das aplicacións gratuítas máis coñecidas para o deseño de carteis, folletos e outros formatos de impresión, de uso do procesador de textos LibreOffice, manexo de móbiles smartphones e tabletas e unha sesión sobre como levar a cabo compras seguras por Internet. As inscricións e solicitudes para anotarse nestes cursos poderán facerse enviando un correo electrónico a cemit.poio@xunta.gal ou na propia Aula de Combarro. Tamén é posible facer esta xestión no teléfono ao 986770001 (extensión 1321), en horario de 16.00 a 21.00 horas. Durante o primeiro semestre de 2023 a Aula Cemit ofreceu preto de 300 horas de formación gratuítas á veciñanza.