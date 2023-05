O candidato do BNG á Alcaldía de Caldas de Reis, Manuel Fariña, afirmou que os 15 puntos do programa de goberno son un compromiso de acción para transformar Caldas nun “concello onde se poida traballar e dea gusto vivir”. Entre os puntos que salientou está abrir as pozas da Tafona nos 100 primeiros días de goberno.