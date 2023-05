A candidata do BNG á Alcaldía de Poio quere poñer fin á inseguridade e ás molestias que sufre a veciñanza no tramo da P0-308 nas zonas de A Barca e Andurique mediante a reurbanización deste tramo con criterios de mobilidade amable e con calmado do tráfico. Marga Caldas promoverá a sinatura dun convenio coa Xunta para que se melloren estes tramos, e que despois se transfiran ao Concello de Poio.