“Galicia nunca foi un lugar afastado dos núcleos culturais, ademáis de producilos”

O Edificio Castelao será escenario hoxe da presentación de “Unha historia da arte galega”, do historiador e crítico de arte Carlos L. Bernárdez, un achegamento “a unha visión global da arte galega dende a Prehistoria ata finais do século XX”, explica o autor. A aproximación busca ter “un carácter ensaístico, de argumentar un pouco unha determinada tradición, tanto de xeito de contar a historia da arte galega como unha tradición que implique unha evolución ao longo do tempo”.

–Como arranca o feito artístico en Galicia?

–Como en todos os contextos globais, a arte como feito vinculado á esencia do ser humano aparece na Prehistoria, e como tal aparece tamén no territorio galego, como un feito vinculado á producción de significado, ao feito de entender o sentido da existencia na Prehistoria. Na esencia é algo que está ahí presente, o feito artístico vinculado á produción cultural, o feito de intentar explicar determinados aspectos da identidade humana.

–Como evolucionou?

–Obviamente de maneira moi variada. En Galicia o que si se pode percibir é como todos os procesos que encontramos de maneira xenérica na historia da arte a nivel universal van aparecendo entre nós dunha maneira que se pode pautar en estilos, en épocas, en contextos culturais diferentes. Esa evolución está marcada en cada momento por circunstancias moi variadas, de todo tipo. Unha importante, o propio proceso humano vinculado ao territorio.

–Como é esta vinculación?

–A realidade galega tamén implica, por exemplo, unha realidade cos materiais, con determinados tipos de materiais que van ser utilizados polos seres humanos para a produción artística. A presenza da pedra por exemplo é algo fundamental e no territorio galego hai un tipo de produción artística vinculado a eso, dende a propia Prehistoria está moi presente. E tamén está presente nos estilos históricos, dende o románico ao barroco.

–Ata que punto é importante a rede de comunicación?

–Os contactos culturais tamén están implicados nesa evolución. Galicia nunca foi un lugar afastado dos núcleos culturais, ademáis de producilos tamén no propio territorio galego, lóxicamente. Polo tanto, en cada momento histórico hai unhas circunstancias que van determinar, non no sentido determinista de que teñan que ser así, pero que van condicionar, que van influir, na produción cultural e na produción artística de cada momento.

–Como é o feito artístico na modernidade en Galicia?

–Desde o século XIX en Galicia producese un efecto moi interesante, que é a ligazón da construcción cultural e artística a determinados elementos vinculados ao proceso de identidade galega. A partir da época que coincide por exemplo co Rexurdimento literario, a mediados do século XIX, vaise dar un proceso artístico en paralelo a outras actividades culturais como a música ou a literatura, no que os elementos de identidade van ser importantes. Ese proceso vaise acelerar a principios do XX, no momento de auxe cultural vinculado a aspectos da identidade galega, ao intento de crear unha escola de cultura propia por exemplo. Eses aspectos van marcar en boa medida procesos de evolución da arte galega no pasado século, obviamente vanse dar momentos de gran importancia e autores con gran peso, caso de Castelao, ou logo de todo o movemento renovador da arte, con artistas que van desde Laxeiro a Colmeiro ou Souto.

–Como é hoxe a situación?

–É moi distinta, os aspectos vinculados a factores identitarios teñen unha importancia menor, non digamos en canto á experiencia de cada autor, que está moi ligada obviamente a cada biografía personal, pero sí é certo que nestes momentos os factores identitarios teñen un valor distinto. Agora funcionamos vinculados a outro tipo de redes de comunicación nas que o aspecto da realidade galega está moi presente tamén pero non é exclusivo, nin moito menos.