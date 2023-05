Baixo o lema “Un novo Marín contigo”, Lucía Santos preséntase como candidata á Alcaldía polo BNG. Aposta por abrir a vila ao mar e por un cambio de rumbo no concello cun programa con máis de 260 propostas.

–Cal é o obxectivo do BNG nestas eleccións?

–Dende o BNG ofrecémonos como a oportunidade do cambio que Marín precisa, cunha equipa integrada por unha amplia lista de persoas leais, honestas, traballadoras para poder dar o cambio de rumbo ao Concello e poñer en marcha políticas transformadoras que melloren a vida da veciñanza, do noso Marín.

–Que valoración fan do último mandato de María Ramallo?

–Pois para nós é un balance tremendamente negativo. Nestes últimos catro anos continuamos cunha tendencia negativa iniciada xa no 2011, coa chegada do Partido Popular ao goberno local. 12 anos nos que continúa a perda de poboación e a decadencia de Marín é totalmente evidente: Un PXOM paralizado, unha economía local en retroceso onde se van perdendo comercios locais, unha decadencia plasmada del xeito gráfico na dramática perda de poboación; Marín atópase xa liderando os concellos de máis de 20.000 habitantes en maior perda de población. Aparte disto, servicios públicos ameazados, o patrimonio etnográfico e arqueolóxico en abandono total e absoluto, a construcción de vivendas totalmente paralizada e cunha mocidade que non ten opcións en Marín.

–Que propón o BNG para cambiar todo isto?

–Pensamos que a situación de Marín é debida a diferentes puntos, empezando porque dende o BNG apostamos por unha maior calidade de vida. Isto conleva un urbanismo amable, feito para as personas, e que precisa desenvolver coa posta en marcha do PXOM, coa dotación do plan especial de cascos históricos, coa dotación do catálogo de hórreos, que permita a construcción nas parroquias, e incluso a rehabilitación de vivendas. Evidentemente hai que apostar polos servicios públicos, por unha sanidade de calidade e un ensino público tamén de calidade. Aquí temos claro que a xuventude é o presente e o futuro do concello, polo que é preciso promover medidas para que a mocidade poida vivir en Marín, xa que é un de los piares fundamentais para o futuro do noso concello. Outra das propostas é o acceso a nova vivienda. Ademáis da posta en marcha do PXOM, é necesario tamén levar a cabo negociacións co goberno da Xunta para dotar a Marín de construcción de nova vivenda protexida, xa que fai máis de 20 años que non se constrúe nova vivenda. Y logo apostamos, evidentemente, por conservar o noso patrimonio, xa que nos parece que é necesaria a posta en valor do inmenso patrimonio natural e cultural, que é símbolo da nosa identidade e que, ademais, promovería un turismo sustentable e de calidade ao longo de todo o ano, ademais da creación de postos de traballo.

–Ademais dun amplo programa, tamén levan propostas orixinais e orientadas á inclusión.

–Para nós é primordial levar medidas destinadas á inclusión e á igualdade de todas as personas. O programa de lectura fácil de feito é un primeiro paso que queremos dar e dar exemplo xa que somos a primeira candidatura na historia de Marín que presenta este programa e dar a oportunidade a todas as personas a que teñan acceso á programación para as eleccións municipais e poidan así participar. No noso programa levamos propostas como a eliminación de barreiras arquitectónicas, hai que empezar dando exemplo coas instalacións municipais, temos un Concello que non ten acceso para personas con mobilidade reducida. Como xa levamos unha moción hai uns meses, hai que seguir traballando na dotación de pictogramas en todos os centros públicos, ademais de cuidar tamén os ruídos ou as molestias que poidan causar ás persoas con algún tipo de autismo.