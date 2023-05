El candidato a la Alcaldía de Pontevedra por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Miguel Anxo Fernández Lores, compareció ayer para ofrecer una valoración de la campaña a cuatro días de su final. “No voy a valorar los medios que utiliza cada quien, pero sí quiero resaltar algo en positivo, y es que nadie utilizó medios que deterioraran el mobiliario urbano; tampoco pancartas ni panfletos anónimos, y espero que siga siendo así hasta el final de la campaña”, indicó. “Que cada quien proponga lo que tenga que proponer, diga lo que le parezca, pero siempre con la cara descubierta y sin deteriorar elementos públicos o privados”.

En cuanto a la asistencia a los actos realizados, el líder del BNG pontevedrés señaló que se habían superado las cifras de la anterior campaña, en 2019. “Quiero destacar la asistencia a la cena, que fue masiva, y si bien en números es semejante a la de otros años, vino más gente de Pontevedra, quedando fuera cerca de 200 personas que querían venir de otros puntos próximos”, explicó. “Además, el acto de A Ferrería fue mayor que el de las anteriores elecciones”.

“El ambiente que yo palpo en la calle resulta muy positivo. Hay una receptividad muy elevada. Tengo que decir que fue el mejor ambiente que yo encontré nunca, incluso mejor que el del 2015, año en el que obtuvimos los mejores resultados en la ciudad”, comentó Lores. “El proyecto que presentamos genera ilusión y así me lo transmite el vecindario. La asistencia masiva a los actos me permitió entrar en contacto con miles de personas, bastantes más que en otras campañas, y además del apoyo y de la ilusión que me transmite la mayoría, detecté que ciertos sectores muestran una preocupación clara, que se transforma en expresiones como: “Espero que no ganen los míos”. Hago un llamamiento a todos los que quieren a Pontevedra para que voten por lo que sientan, por lo que ellos consideren que es mejor para Pontevedra más allá de ideologías o afinidades políticas o personales”.

Lores volvió a comentar el “elevado riesgo de vuelta atrás” que sobrevuela Pontevedra a causa de la “enorme y sorprendente coincidencia de discurso entre las demás listas, particularmente entre PSOE y PP”. “Cuando hablan podemos distinguirles la voz, cuando lo ponen por escrito resulta imposible distinguirlos la mayoría de las veces. Ejemplo de esto es abrir Reina Vitoria, quitar lombos que salvan vidas, llamar a Pontevedra ciudad dormitorio, estrangular Pontevedra con un nuevo PXOM, Lores está cansado, modelo agotado, apoyo a Ence y a su plan social, copiarle a Vigo las luces de Navidad...”.

El candidato a la Alcaldía por el BNG señala que existe “una obsesión contra el Modelo Pontevedra, tanto es así que en algunos debates los discursos de las otras fuerzas pudieron ser intercambiables. Somos la garantía de futuro, tenemos proyectos creíbles, realizables, este modelo los permiten avanzar. No podemos permitirnos ni un paso atrás. Vuelvo a insistir: a todos los que quieren a esta ciudad y están de acuerdo con la evolución que la ciudad experimentó, que vayan a votar por el BNG, que no dejen un voto atrás”.