“Queremos seguir avanzando en reforma urbana, en movilidad, en infraestructuras”

María Ramallo aspira a un cuarto mandato al frente del Concello de Marín, donde en las últimas elecciones logró una de las mayorías absolutas más destacadas del país.

– Si revalida mandato, ¿cómo habrá cambiado Marín dentro de cuatro años?

– El cambio en Marín ya se empieza a percibir, porque muchas de las inversiones que hemos ido impulsando en esta última legislatura, y en las anteriores, empiezan a verse. Hay muchas cosas que parecían que no iban a ser posibles y se fueron haciendo. Y para dentro de cuatro años trabajamos con la situación presente pero también con una estrategia de futuro. Queremos, a través de distintos documentos estratégicos que hemos ido elaborando en estos años, así como con los pasos que ya se fueron dando, seguir avanzando en nuestra reforma urbana, en los planes de movilidad, en la eficiencia energética, o en infraestructuras, como fue el inicio de las obras del auditorio, que hasta ahora no pudo abordarse por parte de ningún gobierno local. Ahora está en marcha y creo que podemos ser un referente.

– Tanto el auditorio como el parking del Parque Eguren han presentado serios problemas en su ejecución.

– Todas las grandes obras presentan problemas y si además se tratan de encajar en una legislatura compleja como ha sido esta, en la que hubo un incremento de precios que afectó a todos los niveles, es evidente que en obras de esta envergadura van a surgir problemas, pero nada que no se pueda resolver. El auditorio está en marcha, se está trabajando, se está amoldando el proyecto a las cuestiones técnicas que han ido surgiendo y ahora mismo ya está totalmente encauzado. Respecto al aparcamiento subterráneo se ha avanzado mucho en la tramitación y hay que hacer un estudio de costes acorde con la realidad, con la vigencia de los precios a día de hoy.

– ¿Cree que los centros de salud de Marín están suficientemente dotados?

– El problema en Atención Primaria, de falta de recursos humanos, es generalizado. Yo lo único que puedo decir es que tanto en el centro de salud de Marín como en el de Seixo están cubiertas todas las plazas, 14 médicos de familia en el de Marín y 2 en el de Seixo. Creo que a nadie se le escapa la problemática generalizada en Atención Primaria. Eso no quiere decir que yo no quiera mejoras, o que deje de insistir en agilizar las listas de espera, las citas, o que no haya que hacer un mayor esfuerzo en el servicio en general, pero me consta que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de los profesionales y nosotros estaremos, por supuesto, a su disposición en todo aquello en que les podamos ayudar.

– ¿Qué opina de lo que los otros grupos políticos reivindican como “abrir Marín al mar”?

– Para nosotros abrir Marín al mar ha supuesto precisamente un paso de gigante en esta legislatura. La reforma del Paseo Alcalde Blanco ha sido una mejora importante, en un entorno que estamos poniendo en valor y que además queremos continuar con la mejora del entorno de la dársena de embarcaciones y conectarlo todo con la alameda. Es nuestra ventana y nuestro mirador al mar y queremos que reúna características de excelencia, tanto desde el punto de vista estético, como turístico, como medioambiental.

– ¿Crecerá el parque de viviendas de Marín?

– El no haber tenido planeamiento durante muchos años, y que precisamente cuando se aprobó se desatase la crisis de la construcción, tuvo como consecuencia que no se construyese en muchas parcelas edificables. Lo que sí hemos notado a lo largo de estos años, quizás también como consecuencia del COVID, es que se han construido o se están construyendo muchísimas viviendas unifamiliares en los núcleos rurales, que han quedado bien calificados urbanísticamente. La demanda de licencia de este tipo de viviendas se ha incrementado notablemente en los últimos años. Aun así nuestro objetivo de cara al futuro es tratar de atraer a constructores y promotores que edifiquen. Tenemos una previsión de más de 2.000 viviendas de licencia directa en los entornos del casco urbano de Marín y de Seixo y esa va a ser nuestra apuesta en este ámbito.

– Si no alcanzase la mayoría absoluta, ¿con qué grupo preferiría llegar a un acuerdo de gobierno?

– Nosotros sabemos, y por experiencia lo digo, que no podemos llegar a un acuerdo con nadie, por lo cual, la cruda realidad es que si el Partido Popular no logra la mayoría absoluta no gobernará.