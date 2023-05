O Concello de Poio lembra que hoxe martes é o último día para poder solicitar praza nas ludotecas de verán que a Administración local ofrece durante a época estival, co obxectivo de garantir a conciliación familiar e laboral e que está dirixido a crianzas nadas entre os anos 2011 e 2019. Póñense un total de 780 prazas a través de Raxó Verán e Campa Verán, organizadas pola Concellería de Educación, e o Espazo Concilia de Igualdade. As dúas primeiras darán comezo o 1 de xullo e ata o 31 de agosto, nos CEIPS Espedregada e Isidora Riestra. No caso do Espazo Concilia, as actividades terán lugar entre o 3 de xullo e o 8 de setembro.

As solicitudes tramítanse preferentemente a través da Sede Electrónica do Concello. No caso de Raxó Verán e Campa Verán, a selección de participantes farase por rigorosa orde de inscrición ata cubrir todas as prazas ofertadas. En canto ao Espazo Concilia, as prazas serán adxudicadas tendo en conta baremos como a situación laboral dos e das familias solicitantes, así como a sociofamiliar e económica.