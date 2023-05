Más de 10.300 pontevedreses viven solos, un 50% más que hace una década

Estar solo y sentirse solo son dos cosas distintas. Una no necesariamente conlleva a la otra, aunque con frecuencia, ambas situaciones van de la mano. La soledad está cada día más presente en la sociedad actual, tanto como sentimiento como estado. El número de pontevedreses que viven solos no deja de crecer, y en su mayor parte son personas mayores, sobre todo mujeres. De los 34.469 hogares contabilizados en Pontevedra el pasado 2022, un 30,21% estaban habitados por una sola persona, lo que supone uno de cada tres domicilios. Según este porcentaje, con una población total de 82.828 habitantes empadronados oficialmente a día de hoy, un total de 10.383 vecinos de Pontevedra no tienen compañía (al menos humana) en sus casas, según los datos del estudio Urban Audit del Instituto Nacional de Estadística divulgados ayer. Los casi 10.400 pontevedreses que viven solos son 3.400 más que los registrados hace tan solo una década, en 2013. Poco después, en 2015 este fenómeno comenzó a crecer de forma alarmante, ya que de los 7.332 de entonces, se pasó en solo doce meses a 9.443 y desde entonces crece a un ritmo de 130 cada ejercicio.

Y además del aumento de los hogares unipersonales, también evoluciona de forma negativa el número de vecinos que residen en cada domicilio, que ha caído en los últimos años. Si hace un par de décadas la media de componentes de la familia era de cuatro, el número de habitantes de cada hogar pontevedrés ha descendido a 2,4 en el último año estudiado por el INE, 2022. En 2010 la media era de tres habitantes por hogar. La situación es similar en los domicilios de los municipios próximos a la capital. En el área urbana de Pontevedra (con los concellos que forman su entorno funcional, principalmente de influencia laboral), el porcentaje de viviendas con un solo morador es semejante. En todo caso, la situación del Concello de Pontevedra no es la peor entre las siete grandes ciudades gallegas. De hecho, solo Vigo presenta un porcentaje inferior de personas que viven solas, del 27%, mientas que en el resto se supera el 30% en todos los casos. Así, la urbe con más casos de este tipo es Ferrol, donde el 36,3% de todos sus hogares son unipersonales. Le siguen Ourense (33,8%), Lugo (32,6%), A Coruña (32,2%) y Santiago (31,9%). Este fenómeno, asociado claramente al envejecimiento de la población, se une a otro dato que pone de manifiesto esa tendencia: la comparación entre los mayores de 65 años con los menores de 15.A día de hoy, el 12,9% de toda la población tiene menos de quince años, lo que supone un censo en esa franja de edad de 10.676 vecinos. En el otro extremo del espectro, los de 65 años o más, ya son 18.222 (el 22% del censo total). Por tanto, el resultado es que hay casi 7.600 personas jubiladas más que menores de edad. Hace dos años, esa diferencia era de apenas 6.700 vecinos. A su vez en 2015, la distancia entre ambos sectores poblacionales era de menos de cuatro mil, con el añadido de que entonces estaban censados en la ciudad medio millar más de niños y dos mil mayores menos. Un tercer dato se suma a los dos anteriores: la media de edad de la población. Aunque Pontevedra se mantiene entre las urbes con una cifra más baja, no deja de crecer, lenta pero inexorablemente. Ahora está en 46,66, mientras que en 2020 era de 45,58 años y en 2019 apenas se superaban los 45. Los datos del INE reflejan que la edad media es aún más elevada en las otras seis ciudades gallegas, en especial en Ferrol, que encabeza el listado de ciudades españolas en cuanto a envejecimiento de su población, con una edad media de 51,64 años) por delante de Ourense (49,24), A Coruña (48,21), Vigo (47,59), Lugo (47,44), y Santiago (47,2). Renta media Pontevedra se ha posicionado como tercera ciudad gallega en cuanto a renta per cápita de sus vecinos, con una subida media de 712 euros en el bolsillo de los pontevedreses, según los datos de la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La renta media de los empadronados en Pontevedra era en 2019 de 22.164 euros y la ciudad se aupaba al puesto 10 de los 313 municipios gallegos en este ranking de patrimonios personales, el 478 de España. Entre las ciudades gallegas –y antes de que la crisis social y económica generada por el COVID malograse la economía de muchos– Pontevedra se situaba en cuanto a renta per cápita solo por detrás de A Coruña y Santiago de Compostela, con rentas medias de 24.066 y 23.632 euros respectivamente. En Galicia los municipios con mayores rentas siguen siendo Oleiros (lugar de residencia de muchos directivos del imperio Inditex) y Arteixo, con patrimonios medios de 30.639 y 25.115 euros, según los datos de la Agencia Tributaria.