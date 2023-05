“Hay una nueva mayoría social que demanda el cambio”

Ingeniero de Montes y miembro del Consejo del Puerto de Marín, Manuel Pazos es el candidato del PSOE a la Alcaldía porque busca una alternativa para su concello y, sobre todo, que este no pierda su identidad.

–¿Cuál es el objetivo del PSOE en estas elecciones?

–Nos presentamos con el objetivo de ser una alternativa al Gobierno actual, que lo vemos absolutamente paralizado en todos los aspectos profundos de Marín; ser una alternativa de Gobierno real y que la gente apoye, luego los números serán los que sean. Ojalá sea el cambio posible porque yo creo que hay una nueva mayoría social que ya la demanda.

–¿Cree que el PP no va a conseguir una mayoría absoluta tan clara?

–Nosotros creemos que la situación va a ser muchísimo más ajustada que hace cuatro años. Y eso lo vemos en un montón de cosas del día a día, no solo de ahora. Porque 12 años después de un gobierno que nos deja menos población, sin desarrollar la vivienda, sin desarrollar suelo empresarial, sin ningún tipo de alternativa económica, pues creo que ha tocado fin de ciclo.

–Entiendo que su valoración del último mandato de María Ramallo no es muy buena...

–Pero creo que no es una valoración subjetiva. Te voy a dar tres datos: A nivel de vivienda, Marín lleva 12 años en desarrollar ni un solo edificio nuevo. Es el síntoma de que tenemos un problema muy gordo en materia de vivienda, la parálisis es total, no se desarrolla ningún suelo urbano, no se edifica, no se desbloquean áreas de suelo que tenemos en Marín en el planeamiento, hay un desinterés total por avanzar en ese campo. Ni se rehabilita, ni se fomenta el alquiler, ni se construye. Luego, a nivel de economía y de situación y de empleo, nuestras empresas crecen a la mitad de ritmo que en el resto de la provincia. Y en estos últimos siete años, que es desde que hay datos publicados por el Instituto de Estadística, hemos perdido ya un 14 % de comercio local. ¿Y este Gobierno ha actuado de alguna manera, ha generado un solo metro cuadrado de suelo empresarial donde se pueda habilitar una pequeña zona para naves, para talleres…? Es una parálisis constante. Eso provoca la tercera de las crisis, la de población. Hemos perdido ya, desde que María Ramallo es alcaldesa, prácticamente 2.000 vecinos. Es el caso más grave de Galicia en un concello del tamaño del de Marín y no se ve la luz al final del túnel. Vamos a seguir así por esta dinámica porque ni el empleo ni la vivienda son una prioridad para este gobierno local.

–¿Qué propone el PSOE para cambiarlo?

–No es que lo vengamos haciendo en campaña, ya lo hemos hecho durante cuatro años, proponemos un espacio de coworking que nos permita que autónomos y emprendedores puedan trabajar en Marín y montar aquí su propio negocio. Proponemos estudiar y luego desarrollar pequeñas bolsas de suelo, micropolígonos, donde se puedan asentar pequeñas empresas, talleres y naves compatibles con el entorno donde se van a encontrar, no va a haber soluciones mágicas de grandísimas áreas empresariales, pero sí puede haber suelo empresarial. El PP ha renunciado absolutamente a la búsqueda y a la pelea por el suelo empresarial. Y después, en materia de vivienda, tenemos todo por hacer. Tenemos que ser capaces de desatascar todos los solares de edificabilidad directa que no se están ejecutando. Tenemos que desarrollar los 42 suelos urbanos no consolidados, pendientes de que el concello actúe sobre ellos.

–¿Cree que el conflicto con la sanidad puede pasar factura al PP?

–Yo creo que es evidente, porque cuando tu alcaldesa no te defiende te encuentras peleando solo desde los colectivos vecinales contra una Xunta que ha degradado la situación sanitaria hasta límites increíbles. La gente reclama algo tan sencillo como que el PAC no estuviera cerrado, como que se cubriese a los médicos que estaban de baja.

–Otro punto que les preocupa es lo que definen como la “pérdida de identidad de Marín”.

–Sí. Por ejemplo, María Ramallo lleva cinco años ignorando todo el trabajo del Museo del Mar, ni se propone desarrollarlo, ni buscarle una ubicación, ni fomentarlo, Ahora viene con una propuesta terrible que supone eliminar de un plumazo la dársena pesquera de pequeñas embarcaciones que tenemos en el paseo Alcalde Blanco para sustituirlo por una piscina de agua salada. Nos parece una barbaridad porque atenta contra todo lo que fue Marín como puerto marinero, es el último espacio que nos queda del Marín marinero que fuimos algún día y aquí con una total desidia preferimos eliminar ese vestigio, en vez de ponerlo en valor, de crear un museo de embarcaciones tradicionales al aire libre.