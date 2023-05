El BNG confía en no dar “ni un paso atrás” ante un PSOE que no renuncia a liderar el bipartito

La encuesta realizada por DYM para FARO dibuja una Corporación local a partir del próximo domingo en la que BNG y PSOE vuelven a estar destinados a entenderse para lograr un gobierno estable de izquierdas en Pontevedra. El sondeo refleja una ligera bajada de votos para el Bloque, pero se mantiene firme en los 11 concejales obtenidos en 2019. Los socialistas muestran una tendencia al alza e incluso contempla la posibilidad de que alcancen un quinto edil con el que compiten con VOX, luchando ambos por el sillón que en 2019 consiguió el entonces candidato de C´s, formación que desaparece del salón de plenos.

La reacción a esta encuesta en el bando nacionalista no se salió del guión marcado por el Bloque en cada proceso electoral: “El BNG no valora encuestas”, sentenció tajante Lores. Insistió el actual alcalde y candidato nacionalista que “la verdadera encuesta es la del 28 de mayo y ahí confiamos en que la gente que le quiere a Pontevedra no permitirá ni un paso atrás y responderá con la misma ilusión que nosotros por los retos de futuro que compartimos”, indicó Miguel Anxo Fernández Lores. En el mitin central del Bloque el pasado viernes en A Ferrería, el actual regidor insistía en la idea de que “cualquier voto que no sea para el BNG será un voto para la vuelta atrás, el retroceso de Pontevedra”.

La encuesta de DYM sitúa al BNG como la fuerza más votada en Pontevedra con un 37,1% de los votos (frente al 39,8% de 2019) y a Lores como el candidato mejor valorado con un 5, al igual que el socialista, Iván Puentes. Lores también sería el candidato más conocido.

Por su parte, su actual socio de gobierno y ahora mismo rival en las urnas, el socialista Iván Puentes, sí que hizo una lectura más detallada de esta encuesta que refleja una tendencia al alza de los socialistas, aunque solo volverían a gobernar como “muleta” de los nacionalistas, si es que estos no arriesgan por un complicado gobierno en solitario como la lista más votada, según el sondeo.

El alcaldable del PSdeG-PSOE valora “positivamente” el sondeo de DYM, en primer lugar porque la puntuación que recibe de los encuestados el candidato socialista “es la más alta junto con la del BNG y además es también la única que aprueba, junto a él”. “Lo primero que uno busca, cuando quiere ser alcalde –indicó Puentes– es contar con el aprobado de sus vecinos” y esto es algo que, a tenor de la consulta, ha logrado.

Desde la candidatura del PSdeG también “valoramos el hecho de que, junto con otras encuestas ya publicadas desde hace cierto tiempo, este sondeo indica una tendencia al alza del Partido Socialista en Pontevedra, que mejoraría su representación en la Corporación frente a la tendencia a la baja o el estancamiento de las otras fuerzas políticas”.

Así, ante este sondeo, Puentes vaticina “un Partido Socialista más decisivo a nivel municipal que en la actual Corporación actual”, en lo que sí parece un reconomiento por parte de los socialistas de que, para gobernar, deberá haber entendimiento con la otra fuerza progresista, el BNG. En cualquier caso, Puentes insiste en que el PSdeG-PSOE de Pontevedra “está en condiciones de dar la sorpresa y liderar el próximo gobierno municipal”.

Voto indeciso Y es que otro de los factores que resalta de la encuesta es el elevado número de indecisos que existe a tan solo 7 de días de las elecciones: “Estamos ante los comicios más inciertos de la última década y media en Pontevedra y estos cinco días que quedan van a ser decisivos para captar a todos esos votantes que tienen su voto sin decidir y esperamos que sean para el PSdeG”, explica el candidato. Así, considera que tienen este margen por delante para crecer en los últimos días de campaña y no tiene duda de que “el papel del PSOE saldrá reforzado” de estas elecciones. “Vamos a tener una Corporación bastante diferente a la que existe hoy en día”, finalizó Iván Puentes.

El Bloque convertirá el municipio en el “gran parque forestal de las Rías Baixas”

El monte de Tomeza fue el lugar elegido ayer por el candidato del BNG y actual alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, para realizar la bautizada como “Declaración de San Cibrán”. Una apuesta por convertir a Pontevedra “en el gran parque forestal de las Rías Baixas”. Acompañado por miembros de su candidatura y vecinos de la parroquia, Lores realizó una ruta a pie entre el atrio de San Pedro a la capilla de San Cibrán. Se eligió este punto por ser “un monte icónico” y también uno de los primeros en los que se actuaría para recuperar el espacio de la mano de la comunidad de montes. Lores anunció la puesta en valor y recuperación integral de las 7.000 hectáreas de monte de Pontevedra en colaboración con las comunidades de montes que controlan más del 50% de la superficie forestal del municipio. Lores recordó que la gestión del monte es un gran reto ambiental con el propósito de acabar con su actual estado de abandono. El objetivo es que se convierta “en un espacio productivo, lugar de ocio, recreo e historia”.

El PSOE situará a la juventud como “eje transversal” de sus políticas

El candidato del PSOE a la Alcaldía, Iván Puentes, transmitió ayer su deseo de convertir a Pontevedra en una capital de provincia que genere actividad económica, empleo y oportunidades de trabajo para la gente joven. Lohizo en el transcurso de un encuentro que tuvo lugar en la plaza de A Peregrina con miembros de las Xuventudes Socialistas de Galicia. Puentes aludió en su intervención a políticas como las de acceso a la vivienda y expresó su voluntad de que, desde el Concello “se termine con la dejadez absoluta que hace el PP desde la Xunta en materia de vivienda públicay podamos poner en marcha en el próximo mandato un paque de vivienda pública que comenzará con los 73 inmuebles que construirá el Gobierno de España en la ciudad” y que “posteriormente el Concello irá ampliando con la adquisición de vivienda vacía” con acceso prioritario para los más vulnerables y los jóvenes. También plantea la apertura de instalaciones educativas en horario de tarde o más bolsas para el estudio en el extranjero.