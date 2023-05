“Modelo urbano é tamén apoiar ao comercio, ao mercado, aos produtores locais”

A médica radióloga Luisa Lores é a aposta de Podemos para gobernar Pontevedra a partir do 28 de maio.

– Este ano compiten varias candidaturas emerxentes en Pontevedra. Como lles afectará esa dispersión de siglas e votos?

– A democracia é iso. Si a xente quere presentarse, ten un proxecto real, un proxecto para cumprilo e sen enganar á cidadanía, pois ten todo o dereito, claro.

– Pero a dispersión do voto non parece que favoreza á esquerda.

– Sempre estou a favor da xuntanza da esquerda, por suposto, lograr maior unión sería favorable para todos. É certo que a esquerda está dividida, pero curiosamente aquí en Pontevedra o que máis se divide é a dereita, porque nós imos sós nunha candidatura e as demais son todas próximas á dereita.

– Que sensacións ten?

– Pois estou ilusionada, a verdade, porque notamos agarimo; cando saimos a falar coa xente na rúa percibo aprecio, e penso que temos un discurso que non ten ninguén neste concello. E a este concello hai que darlle unha volta. Non chega con facer beirarrúas, porque si das unha volta por Pontevedra verás que están os baixos baleiros, hai pouco traballo, unha baixa natalidade, hai pouco compromiso social desde o Concello, o transporte público e escaso e mal organizado… En definitiva, hai moitísimas cousas que se poden facer e por iso pedimos o voto, para ser decisivas neste concello, virar un pouco á esquerda ao Bloque e máis ao PSOE, que serían os nosos compañeiros naturais nun goberno. Viralos á esquerda porque pensó que están un pouco cómodos nunha posición privatizadora de servizos e moi pouco social.

– Cal é a primeira necesidade de Pontevedra?

– A primeira serían moitas á vez, pero eu o primeiro que faría sería frear a privatización do lixo. A privatización do lixo é por 20 anos, 12 millóns de euros ao ano. Paréceme ilexítimo privatizar nesas condicións e máis estando en funcións o goberno local. A min gustaríame frealo porque o lixo é a base dunha economía futura, da economía circular, a reparación, a reutilización de materias primas, o ecodeseño, todo iso non pode caer en máis privadas, non podemos regalarlle iso a unha empresa. Entón, iso é o primeiro que faría, pero xa á vez comprar tres minibuses eléctricos para as parroquias, para conectar o rural co centro e co hospital, e artellar máis transporte público para que o parque municipal de Montecelo non sexa un negocio privado, frear iso. Despois, gustaríame un bus de volta a casa das mulleres pola súa seguridade, sobre todo en eventos como festas, e un parque de vivenda, claro, aplicar a lei de vivenda. Hai moitas urxencias.

– Que pensa do que chaman modelo de Pontevedra?

– Penso que o Pontevedra non é un modelo. Temos unha peonalización que eu apoio, por suposto, que haxa poucos coches pola améndoa do centro, por suposto, pero non é modelo de nada porque non podemos apoiar que todos os parquing sexan privados, que sexan tan caros sendo público o solo que ocupan, non apoio que haxa tan pouco transporte urbano nin transporte con baixa contaminación. Modelo urbano é tamén apoiar ao pequeno comercio, o mercado, a economía de proximidade en xeral, hai que apoiar ós produtores locais e non tirar de empresas de cátering nas escolas, nos hospitais… hai que volver a un noso. E parece mentira que un goberno que se di nacionalista teña todo externalizado a multinacionais.

– Como sería Pontevedra dentro de catro anos se é alcaldesa?

– Pois sería unha Pontevedra con moitas máis vivendas rehabilitadas e ocupadas por xente nova. Debaixo dunha vivenda habería unha ferraxería, debaixo doutra unha carnecería, un salón de peiteado, con bares que non terían que pechar, habería moitos menos coches na rúa porque habería un transporte público, por exemplo.