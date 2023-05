Unha divertida semana para celebrar as Letras Galegas no CEIP Isidora Riestra

O CEIP Plurilingüe Isidora Riestra visiu unha intensa semana de celebración das Letras Galegas, “moi emocionante para todo-los alumnos do centro”, sinalan os responsables do colexio de Poio.

Os estudantes de infantil e primeiro ciclo iniciaban a semana atopando unha mensaxe nunha botella na area da Seca, que acompañada dun plano indicaba o rumbo a tomar para poder acadar un tesouro na Illa de Tambo, á que acudirían unhas horas despois.

Mentres, os maiores continuaban cos preparativos para a festa das Letras Galegas e corrían a milla diaria co fin de mellorar para a competición de fin de curso, sinalan as mesmas fontes.

O martes todo o centro, alumnos e profesores, “invadiron Tambo”, indican dese o centro. "Os pequenos seguían as pistas do pirata con moita ilusión, ata que atoparon nunha cova misteriosa o ansiado botín” e os alumnos do segundo e terceiro ciclo, “disfrutaron dunha fantástica visita guiada”. Todos eles tiveron oportunidade de vivir unha xornada moi divertida, lembran, nun paraíso natural.

A semana continuou no Día das Letras Galegas. “O orgullo enchía os nosos rostros acompañando ás gañadoras do Concurso Literario Xaime Illa Couto”, recoñecen dende o colexio, xa que “todas as das categorías inferiores a 15 anos son ou foron alumnas do noso cole, qué honra e felicidade sentimos”.

Irene Rey Redondo, Daniela López García, Carla García Vicente, Candela Martínez Esperón, Aldara Casalderrey Esperón e Naiara Curra Quiñones, cos “seis fantásticos traballos”, suliña o centro, acadaban os primeiros premios do concurso literario en poesía e relato, nas suás correspondientes categorías. “Foi un pracer acompañalas esa tarde na entrega de premios organizada en Raxó. Son moitos os alumnos e alumnas que durante estes anos do concurso literario acadaron ditos premios e isto para nós é un auténtico orgullo, de de o centro aproveitamos a ocasión para felicitar a todos eles e seguir animando ó noso alumnado e ó de outros centros á participación”.

O colexio programou para o venres a súa propia celebración das Letras Galegas. Incluiu unha homenaxe a Francisco Fernández Riego e diferentes actuación dos alumnos Primaria. Os asistentes disfrutaron “dun festival moi animado, donde a música e o humor fixeron que tanto os rapaces coma as familias cantasen e aplaudisen repetidamente”.

O colexio quixo facer público o seu agradecemento á Comunidade de Montes de San Xoán, a Yago Martínez e a todas as familias “que nos axudaron e acompañaron”, xa que entenden que “aínda que os proxectos e actividades son continuos no centro, esta foi unha semana intensa no Isidora Riestra, chea de emoción e diversión”.