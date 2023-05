“Nuestro objetivo, principalmente, es desbloquear Pontevedra”

Afiliado al partido desde 2014, David Díaz es el líder de Ciudadanos en Pontevedra desde junio de 2022. Anima a la ciudadanía a leer su programa y a conocer a su equipo en la web tualcalde.es/daviddiaz. Como él mismo lo define, tienen unas propuestas ecológico-económicas para “desbloquear” la ciudad.

–¿Cuál es el objetivo de Ciudadanos en estas elecciones?

–En principio es únicamente desbloquear Pontevedra, y es el lema que estamos utilizando. Después, lo que es el número de concejales, lo que pretendemos es ser decisivos, bien sea con uno, con tres o con cinco. El objetivo realmente es conseguir desbloquear Pontevedra.

–¿La idea es tener la llave de la Alcaldía?

–Tampoco lo definiría así, pero sí que seamos decisivos. Sé que La premisa de la que partimos, evidentemente, no es esa, pero lo que pretendemos es que la alcaldía dependa de nosotros, ya sea siendo directamente alcalde o haciendo soporte de un gobierno local en el que estemos. El hecho de que no seamos partido mayoritario no obstaculiza el hecho de que podamos ostentar la Alcaldía.

–¿Con quién pactarían?

–Lo que sí sabemos es con quién no vamos a pactar: Con el Bloque Nacionalista Galego. ¿Y con quién pactaríamos? La pregunta realmente sería quién estaría dispuesto a pactar con nosotros. Yo personalmente no soy político, soy un ciudadano que dio un paso al frente para poner mi granito de arena en este camino para desbloquear Pontevedra, y lógicamente no tengo trato político con ninguno de los otros candidatos, no hay buena ni mala relación. A la hora de pactar lo único que siempre se va a primar es el talante con el que se quiera gobernar y que coincidamos en el programa.

–¿Por qué no pactaría con el BNG?

–Porque es incompatible a nivel ideológico con nosotros. No tenemos un partido que trabaja dentro de las normas para romperlas, en este caso con el independentismo, independientemente de que intenten disimularlo. Aquí el problema no es Lores, el problema es el BNG. En cuanto a valoración del gobierno, en la última década, por ejemplo, estamos perdiendo población, la actividad económica está bajo mínimos y la sensación de felicidad de la población es que está bastante deteriorada; la sensación que nos da es que Pontevedra no está feliz, a la gente la notas cabizbaja. Una idea que tenemos es implantar un medio para medir el índice de felicidad, como se hace en Bután, por ejemplo, un país pequeño de la India. Nosotros tenemos que adaptarlo proporcionalmente a lo que es un gobierno local.

–¿Qué más falla en Pontevedra?

–Actualmente no sabemos cuál es la situación real del Concello, porque después de 24 años no sabemos todo. Lo que planteamos es hacer una auditoría. Después, nuestra forma de trabajar será siempre, sobre todo en las grandes decisiones, a través de un mecanismo de consulta ciudadana, haciendo que la gente participe en las grandes decisiones del Concello. Para nosotros, asuntos sociales tiene que ser un organismo multidisciplinar que de alguna forma vertebre lo que es la convivencia social. Otra de las propuestas que tenemos es que es urgente tener una vía sanitaria de emergencia para que los servicios de emergencias puedan moverse mejor por la ciudad. Que salvar vidas no dependa de pérdidas de tiempo por badenes y cosas así.

–Por esto último que dice, ¿cambiarían el modelo de ciudad?

–Siempre se habla del modelo de ciudad y lo importante para nosotros son las personas que viven en ella, y ahí es donde está el cambio de paradigma. Lo que hay ahora mismo en Pontevedra es imposición, no hay ningún tipo de escucha activa, lógicamente no hay empatía a la hora de trabajar, lo que hay es soberbia, y nosotros lo que queremos hacer es eliminar la soberbia del Concello. Del modelo de ciudad, por ejemplo, no entendemos el abuso de la peatonalización. En su momento nació como una opción para dinamizar la ciudad, el inicio es positivo y comenzó una evolución social de todas las ciudades, pero ahora estamos abusando de ese concepto.