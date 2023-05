El Concello de Marín apuesta por la mejora de la eficiencia energética en la iluminación pública con un plan para renovar un total de 228 luminarias de distintas calles del centro urbano.

Se trata de un proyecto que tiene un presupuesto de 194.775 euros y que está cofinanciado en un 80% por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un 20% por la Diputación de Pontevedra y un 10% con fondos propios del Concello.

Tal y como explicó ayer la concelleira de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, “este tipo de actuaciones son fundamentales, porque por una parte mejoran la sostenibilidad de nuestro alumbrado público y, por otra, favorecen el ahorro energético”.

Las calles donde se sustituirán las luminarias son las siguientes: Rúa do Forte con Plaza de España, 8 luminarias; Rúa do Forte, 6 luminarias; Banda do Río-Calexón do Peñón-Praza da Fonte- Calexón Guillerma, 30; Serafín Tubío-Augusto Miranda-Secundino Lorenzo, 36; Rúa do Forno-Rúa Real-Rúa do Sol-Travesía do Forno-Rúa Almuíña. Plaza de España, 60; Rúa Calzada-Rúa Veiguiña-Ribeiras do Baixo, Medio e Arriba-Rúa Echegaray-Rúa Salvador Moreno-Rúa Caracol-Calexón Teimón, 58; Rúa Méndez Núñez-Rúa da Rosa -Rúa Fondo do Saco, 24; y Rúa Concepción Arenal, 6 luminarias.

Limpieza de las fosas sépticas de las playas

El gobierno local de Marín ha dado luz verde esta semana a la contratación del servicio de limpieza de las fosas sépticas de las que dispone el Concello en las playas, que son concretamente una en Portocelo, otra en Mogor, tres en Aguete y una en O Santo, así como en el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor y en la bajada a la playa de Aguete. El plazo de ejecución del contrato es durante los años 2023, 2024, 2025 e 2026, con posibilidad de prórroga de un año más y los trabajos se realizarán entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. El Concello destaca que “la necesidad de esta contratación viene dada por la exigencia del Concello de proteger la salubridad pública, siendo preciso en estos meses en los que la afluencia de personas, tanto residentes como foráneos, a las playas aumenta exponencialmente, llevar a cabo una limpieza y vaciado de estas fosas de una manera constante.