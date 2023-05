Se buscan mujeres valientes para leer y crear juntas

Leer es una de las actividades más enriquecedoras que existen, pero comentar lo que se lee con otras personas es, además, gratificante y entretenido. Si a esto se le añade que se aproveche ese poso que haya dejado una lectura para convertirlo en otra creación nueva, el resultado es el nuevo club de lectura que están organizando Alba Blanco y Rocío García.

“Se Buscan Mujeres Valientes” es el nombre de esta iniciativa que trata de unir la pasión por la lectura con “la necesidad de hacer comunidad”, tal y como explica Alba Blanco, que es la propietaria de la Librería Seijas. “Mi local es pequeñito, no tiene mucho espacio, y ahí es donde aparece Rocío, que además de clienta es autora, y decidimos juntarnos, porque ella tiene más espacio e inquietudes, quiere realizar eventos culturales en su local”. Se refiere al bar La Verbena, en la calle Charino número 29, donde está previsto que se reúnan el primer miércoles de cada mes a las 20.30 horas para trabajar sobre “obras de género y de autoras mientras tomamos algo”.

Pero como bien recalcan, “no es un club de lectura al uso, sino que es de lectura y creación. Buscamos aprovechar la comunidad y la colaboración precisamente para hacer de la lectura algo menos pasivo. Intentaremos hacer una pequeña pieza mensual a partir de la experiencia lectora”.

Alba destaca que “esto no debe darnos miedo si no estamos acostumbradas a crear ya que hay muchos actos cotidianos como cocinar, escribir una lista, hacer una fotografía, dar un paseo o comunicarnos… que son creativos en sí mismos y que podemos aprovechar como punto de partida, sin mayor pretensión que la del disfrute” porque, insiste, “la creación no es algo exclusivo de unos pocos, sino que cualquiera tiene capacidad para crear”.

La idea es volcar cada mes todas esas pequeñas aportaciones artísticas en un diario de lecturas que va a ilustrar el recorrido literario del nuevo club. La primera cita será el miércoles 7 de junio y, tal y como explican, habría que llevar el libro elegido, Piranesi, de Susanna Clarke, “preferiblemente leído para poder comentarlo y plantear alguna respuesta creativa, aunque no haría falta traer nada pensado”.

Las personas interesadas en participar deben confirmar su asistencia enviando un correo electrónico a libreriaseijas@yahoo.es facilitando nombre, apellidos y teléfono, “y pasarse por la Librería Seijas (Avenida de Vigo 13) a recoger el ejemplar en cuanto le avisemos de su disponibilidad”. Según comentan, “hay mucha gente interesada, aunque ahora, con el inicio del verano, no es el mejor momento para este tipo de actividades. De momento somos unas 15 personas las que vamos a participar, pero no hay límite de plazas; cualquiera que quiera será bienvenido”.