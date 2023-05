El candidato del BNG a la Alcaldía de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, celebró este viernes el acto central de su campaña en A Ferrería arropado por la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, y poniendo sobre la mesa el balance de 24 años de gobierno, “el aval del trabajo bien hecho”, explicó el actual regidor.

“El aval de haber conseguido transformar una ciudad gris, triste, enferma, difícil para vivir..., en una ciudad amable, dinámica, segura, accesible, respetuosa con el medio...”, resaltó Lores. El aval de haberse “adelantado décadas” a procesos que ahora comienzan a implantarse en otras ciudades, algunas grandes urbes, y que en Pontevedra son una realidad hasta el punto que es un ejemplo hacia el que miran: “¡Lo conseguimos, somos un referente mundial!”, estalló Lores. “Debajo de las piedras se deberían meter los que estuvieron todo el tiempo poniendo palos en las ruedas a Pontevedra”, explicó. De hecho, acusó a los gobiernos de otros partidos en Xunta y Estado de “sabotear” a Pontevedra con proyectos que nunca llegan a materializarse.

Pero Lores no se presentaba ayer ante los pontevedreses para hablar de pasado. “Lo hecho, hecho está, es el pasado, historia de la ciudad y del rural, creo que brillante y orgullosa”, dijo. Lores compareció ante la ciudadanía de la Boa Vila para hacerle dos peticiones. La primera, que le permitan abrir una “nueva etapa en Pontevedra”. Un nuevo ciclo de “8 o 10 años” para llevar a cabo “nuevos sueños y ser “referente mundial en más ámbitos”: tratamiento de residuos para su revalorización, recuperación de la ría, tratamiento de aguas residuales, estimular y aprovechar la explosión de creatividad que hay en la ciudad, continuar con el dinamismo económico, social y deportivo que vive ahora mismo..., aseguró. “El sueño de ver Santa Clara, la ría, la Xunqueira de Alba, el monte..., a pleno rendimiento”. Nuevas infraestructuras, ecología urbana de vanguardia o el Museo de Pontevedra “convertido en lo que ya es en la práctica, el Museo Nacional de Galicia”. En resumen: “Avanzar, avanzar y avanzar”.

La segunda petición es evitar el retroceso. Según Lores, “cualquier voto que no vaya al BNG es un voto para frenar este modelo de Pontevedra que construimos entre todas, que tanto éxito tiene y que tanto irrita a la derecha más rancia”. “Cualquier otro voto que no vaya al BNG será un voto por la vuelta atrás para volver a aquella Pontevedra rancia, casposa y en blanco y negro de los años 80 y 90”, añadió. “Algunos sacaron ahora la careta, a otros ya se les veía venir de lejos” y recordó la imagen de Rafa Domínguez (PP) blandiendo un pico contra un compostero, mientras los alcaldes de su partido los instalan por doquier. Quieren quitar los lombos, abrir Reina Victoria y otras calles, dijo..., “pretenden sacar a las personas de las calles para sustituirlas otra vez por máquinas”, subrayó. “Tenemos que impedirlo con votos y más votos”, insistió.

Ana Pontón recalcó que en este ecuador de la campaña ve como “la corriente de simpatía hacia el BNG no deja de crecer”. Afirma que el Bloque demostró tener un modelo municipal de éxito donde gobierna y que “Pontevedra es paradigma de ese modelo”. “Veo a Lores y a su equipo más ilusionados que nunca”, afirmó, porque “siempre hablan de futuro, de lo que está por venir” porque “hay proyecto y quieren cambiar las cosas”. Dice que no hay cansancio, sino más ilusión “cuando uno no se doblega ante las injusticias de los poderosos, vengan de la Xunta, del Estado, del IBEX o del Tribunal Supremo”, en clara referencia a la Sentencia de Ence.