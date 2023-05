“El casco histórico está cada vez más deshabitado por la turistificación que registra”

Más allá de ser una de las perlas vacacionales de las Rías Baixas, la parroquia de Combarro y, en especial, su conjunto histórico-artístico, ha experimentado, según un colectivo de vecinos que reside allí, un “proceso de degradación ambiental, patrimonial y social”. La portavoz de este grupo, que acumuló cerca de un centenar de firmas para presentar sus problemas en un escrito al Concello de Poio, detalla a FARO las vicisitudes que experimenta el corazón de la parroquia más turística de la zona.

–¿Qué significa para los vecinos afectados el conjunto histórico de Combarro?

–Supongo que tendrá muchos significados. Es el territorio en el que se desenvuelven sus vidas, las de sus hijos e hijas, las de sus mayores. Pero sobre todo, es un conjunto histórico de gran belleza que recibieron como herencia, que forma parte de su historia y su identidad. En él conviven o tratan de convivir a pesar de las tensiones que provoca ser una de las joyas turísticas de las Rías Baixas.

–¿Se está haciendo más inhabitable el casco histórico con el paso del tiempo?

–El casco histórico está cada vez más deshabitado y eso va parejo al proceso de turistificación que registra. Para los que vivimos aquí, los periodos vacacionales son especialmente complicados y ponen de manifiesto las dificultades para asumir el volumen de turistas, vehículos y eventos que recibimos.

–¿Cuándo comenzó a originarse esta fricción entre la actividad turística y de servicios y la convivencia vecinal?

–Fue un proceso progresivo y continuado en el tiempo. Recuerdo un ciclo de conferencias que organizó la asociación A Solaina, a raíz de la conmemoración de su declaración como conjunto histórico artístico y ya se recogía esa tensión derivada de la percepción entre los vecinos de que todo en Combarro estaba orientado al turismo. En los últimos cinco años, se intensificó mucho más.

–¿Qué medidas consideran que son las principales para frenar esta deriva?

–Precisamos voluntad. Esto debe formar parte de la agenda política. También hace falta regulación, porque las normas favorecen la convivencia, pero debe ir acompañada de medidas que aseguren su cumplimiento, para que no queden en papel mojado. También hay otras medidas que consideramos acertadas, como la iniciativa de la Asociación Veciñal A Xuntanza, del barrio de San Pedro en Santiago, de poner a disposición de los turistas un decálogo de buenas prácticas para que minimizen los ruidos, respeten a los vecinos... es una forma de fomentar una actitud crítica y reflexiva en el turismo.

–Hace referencia a la agenda política. En ese sentido, ¿cómo han sido los contactos hasta ahora con el Concello de Poio?

–En agosto de 2022 presentamos un escrito en el registro del Concello. Días después, contactaron con nosotros dos concelleiras, Marga Caldas y Raquel Rodríguez, y mantuvimos una reunión en la que nos escucharon, comprometiéndose a adoptar medidas. Entre ellas, nos hablaron de una ordenanza de terrazas.

–En pleno clima electoral, con los comicios municipales a la vuelta de la esquina, ¿han tratado este tema con los actuales candidatos a la alcaldía?

–El escrito que remitimos estaba dirigido también a todas las fuerzas políticas. No hubo contactos por parte de ningún candidato. Parece que es un asunto que genera un comportamiento evitativo. No hay un reconocimiento de esto como un problema. Se habla de desestacionalizar los flujos turísticos, de reparar el casco histórico. Medidas necesarias, pero superficiales, que no ahondan en los problemas que atañen a los residentes.

–¿Han pensado en elevar esta queja a otros estamentos, más allá del Concello?

–Sí. Sin duda. Esto es una responsabilidad que implica también a otras administraciones competentes en materia cultural, territorial, ambiental, sanitaria incluso, que tienen a demás la obligación de desarrollar actuaciones coordinadas para la defensa y protección de esta villa.

–¿Es posible una convivencia pacífica con todos los sectores implicados si se ponen ciertas restricciones de ruidos, humos y demás elementos perturbadores?

–Las restricciones son importantes para evitar el malestar que producen determinadas actividades a los vecinos. También hay buenas prácticas que hay que potenciar. Creemos que la convivencia es posible desde el diálogo y el consenso, por eso también es necesario dotarnos de espacios que los promuevan. En Combarro, el tejido asociativo tiene un papel crucial para recuperar lo comunitario y defender intereses que deben estar representados.