“Cerrar Reina Victoria es un error del que es consciente el gobierno local”

PACMA defiende los derechos de los animales y de la naturaleza pero es mucho más que eso. Tiene un programa de gobierno pensado para las personas y para los sectores económicos de la ciudad, como subraya Alberto de Salazar (Pontevedra, 1963) aspirante a la Alcaldía por la formación ecologista.

– ¿Qué le dice a un votante de otros partidos políticos para que en esta ocasión opte por PACMA?

– Que lea nuestro programa electoral. Creo que es bastante completo y que además cumple con las necesidades de la ciudad y de los ciudadanos. Y creo que también es importante optar por un partido, por un candidato nuevo respecto a lo que ha sido hasta la política municipal. Hasta ahora hemos tenido a un partido que lleva ya cerca de 24 años en el gobierno, que comenzó con su política de peatonalización de Pontevedra y que una vez que se le acabó esa idea ya no tiene más. Pontevedra está totalmente dejada, las calles están sucias, el mantenimiento es nulo y creemos que hace falta un partido y un candidato nuevos. Es cierto que hay otras opciones, otros candidatos, pero nosotros tenemos el respaldo de ser un partido que ya lleva tiempo trabajando a nivel nacional, en otras comunidades y en otras provincias. En cuanto al candidato, creo que soy una persona que tanto por mi edad como por los años que llevo trabajando tengo la suficiente madurez y experiencia para poder llevar a cabo la labor a la que optamos.

– ¿Cuál es la necesidad más urgente de Pontevedra?

– Veo difícil decir solo una, hay muchas tareas a las que atender. Podría decir, en primer lugar, que como partido animalista que somos, evidentemente estamos en contra de los toros. Pontevedra es la única provincia de Galicia que todavía celebra corridas de toros y es una lucha constante de nuestro partido en contra de eso. Pero tampoco deja de ser importante, por ejemplo, la limpieza y mantenimiento de la ciudad. En cuanto al rural también nos parece muy importante la dejadez del ayuntamiento hacia las parroquias y hacia el extrarradio de la ciudad y también creemos que es muy importante una atención directa y personal a las personas mayores, la atención al pequeño comercio, muchas cuestiones que están en nuestro programa.

– Como partido animalista y que defiende la naturaleza, ¿por qué apoyan la apertura al tráfico de Reina Victoria?

– Como decía no somos un partido solo para los animales o la naturaleza, nosotros somos un partido que entendemos que lógicamente hay que gobernar para todos los ciudadanos. En ese sentido, entendemos que la actuación en la avenida Reina Victoria ha sido un error, un error del que yo creo que es consciente el gobierno actual, pero un poco por orgullo no quiere echarse atrás. Pero abrir la calle es una demanda de toda Pontevedra, forman un tapón de entrada y salida de la ciudad y creemos que es de sentido común abrirlo. Y yendo al tema del medio ambiente es evidente que si lo que se pretende es reducir la contaminación, lo que no tiene sentido es que para evitar contaminación en 100 o 200 metros que pueda medir la calle haya que dar toda una vuelta, bajar al puerto, subir por Campolongo y volver a la Plaza de Galicia, que son muchos más metros y por lo tanto más contaminación, más ruido, más molestias para los ciudadanos.

– Si formar un gobierno local dependiese de PACMA, ¿con quién preferiría pactar?

– Pactaríamos con aquel que respete nuestro programa. Probablemente haya muchos puntos en común con casi todos los partidos. Hay cosas que son de sentido común y quiero pensar que la mayor parte de los partidos lo tengan. Entonces, en todo lo que beneficie a la ciudad nosotros podríamos pactar con un partido o con otro, en todo lo que beneficie al medio ambiente y en todo lo que beneficie a los animales. Como digo, mientras se respeten las líneas de nuestro programa, podríamos pactar con cualquiera.

– ¿Qué definiría a un alcalde de PACMA?

– Daría una atención directa al ciudadano. Creo que este gobierno se ha olvidado de los ciudadanos. Vive en su mundo, encerrados en su ayuntamiento y en su organización.