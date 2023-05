Xogos para celebrar a fala dos nosos

Xogos, música, encontro cos amigos e un bo xantar, pero tamén o reflexo do compromiso das familias, asociacións, profesorado e o empresariado galego coa nosa fala. A Festa da Lingua xuntou onte a ducias de nenos e pais nunha celebración colectiva adicada á nosa lingua. A maiores, a xornada tamén incluiu actividades específicas centradas na lectura coma os concursos de narración ou a solta de libros.

Ésta foi a primeira proposta da xornada para os veciños da Boa Vila. Os residentes no casco vello e os turistas espertaron cun convite a disfutar gratuitamente de obras de Ricardo Carvalho Calero ou Antonio Fraguas, algúns dos personaxes protagonistas dos libros liberados en distintas rúas co gallo do Día das Letras.

O Centro Social A Pedreira organizou esta Festa da Lingua, que ademáis da solta de libros propuso de mañá animación infantil na rúa Serra. Sororas e Peter Punk encabezaron unha divertida reunión de xogos en familia.

Os máis atrevidos tiveron oportunidade de probar coas zancas ou coas alzas feitas con botes de conservas. Tamén ensaiar a habilidade cos platos chineses ou coa pesca en botella.

Os xogos de construcción e o salto da comba, entre outros xogos tradicionais, tampouco faltaron nesta alegre proposta á que se sumaron numerosos cativos pequenos e tamén bebés.

A presenza da mocidade foi asemade unha constante na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego baixo o lema “En galego, aquí e agora”. A plataforma cidadá espallou por toda Galicia as concentracións nas que demandou que “os concellos abandeiren a defensa do galego” e ficho fincapé en que a nosa lingua existe e ten futuro grazas “ás familias que o transmiten a pesar do ensino, do lecer ou da televisión”.

Agradeceu o esforzo do “profesorado insubmiso ao decreto que prohibe o galego nas aulas e que inviste horas para facer os materiais en galego”; do funcionariado que o emprega día a día, dos “traballadores e traballadoras que se manteñen no uso a pesar das presións en moitas empresas” e “ao empresariado que, con todo en contra, sabe que usalo é mostra de calidade e de compromiso co seu país”.

As pandereteiras de Quireza e o grupo de gaitas Foula foron de seguido as protagonistas dunha sesión vermú que deu paso a un zantar popular e a unha foliada.

Pola súa banda, a Ferraría foi escenario da final do certame Música nas Letras, conducida por Xurxo Souto. Actuaron en directo as tres bandas finalistas, Javier Lago & Raúl Ben, Álex Outeda e BOHR, que interpretaron composicións orixinais baseadas en poemas ou mesturas de versos dalgún dos persoaxes homenaxeados no Día das Letras.

A Música tamén foi a protagonista no Pazo da Cultura, onde a Banda de Música de Salcedo e a Coral Polifónica da parroquia festexaron o Día das Letras cun recital no que homenaxearon a músicos e compositores galegos o que se inspiraron en Galicia para crear composicións baseadas na nosa cultura e tradicións. Foi o colofón a unha xornada para lembrar, como visibilizaba unha das pancartas, que a nosa lingua será inmortal se nós a falamos.