Unha comarca que reivindica a pegada de Del Riego

Sanxenxo, Poio, Marín ou Ponte Caldelas foron onte algúns dos concellos que acolleron actividades ligadas ao Día das Letras e, nomeadamente, a Francisco Fernández del Riego. No 17 de Maio non faltaron entregas de premios, concertos ou homenaxes.

É o caso do Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, que entregou na praza Pascual Veiga os premios Os Picariños Mestre Hermida, pensados para alumnos de Primaria. No primeiro ciclo as gañadoras foron Julieta Sofía Vidal e Veras Aspres en poesía e Lola Castiñeiras, Noah Martínez e andre Sanmartín en narrativa.

No segundo ciclo resultaron premiados Valentina Cal, Cristian Cal e Carmen Alonso e poesía, e en narrativa Sofía Cherkaoui e Valentina Cal.

Finalmente, no terceiro ciclo recolleron os galardóns Mauro Rodríguez, Daniel Galiñanes e Patricia Sasu en poesía e en narrativa Jenifer Radio, Sofía Piñeiro e Dana Aspres.

Pola súa banda, agarimo e música foron os ingredientes da homenaxe que Ponte Caldelas rendeu á figura de Francisco Fernández del Riego. Participou no encontro a mestra María do Carme Piñeiro, que falou da vida e obra do autor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas. A súa intervención completouse cos cantos tradicionais de Aires da Castrelada, e as actuaciones do grupo de guitarras de Coribantes e Samuel Soto.

Para rematar a festa adicada á nosa lingua, artistas e público entonaron xuntos o himno galego.

En Ponte Caldelas tamén abrirá hoxe a mostra “Nasín cando as prantas nasen. O herbario de Rosalía”, con imaxes de plantas e flores moi vencelladas á obra da autora. Trátase dunha mostra que poderá visitarse no Centro Cultural e na que colaboran a Deputación e a Fundación Rosalía de Castro.

A deputada de Lingua, María Ortega, lembra que a exposición pretende ser un herbario literario (non científico) “que busca aproximarse ao que podería facer a propia Rosalía nos paseos que tanto lle gustaban e que inspiraron a súa obra”. Consta de cinco seccións con 40 imaxes (que falan de rosas, herbas do campo florido, herbiñas do camposanto, árbores e “outras flores, plantas e especies comestibles”.

No caso de Poio, o Centro Cultural Xaime Illa de Raxó foi escenario do acto central do Concello pra conmemorar o 17 de maio, unha cita que incluiu un faladoiro sobre comunicación protagonizado polas xornalistas Belén López e Sara Vila.

Tamén se entregaron os premios do 31 Concurso Literario Xaime Illa Couto.

Na categoría A, de 6 a 8 anos, Irene Rey Redondo presentou tanto o mellor poema como o mellor conto. Na B (9 a 11 anos), as gañadoras foron Daniela López García en poesía e Carla García.

Na modalidade C (12-13 anos), o poema e o conto que levaron o primeiro premio foron os de Candela Martínez Esperóne Aldara Casalderrey Esperón.

Na categoría D, Naiara Curra Quiñones foi a gañadora en poesía. Por último, en maiores de 18 anos, a mellor poesía foi a presentada por Alicia Souto Piñeiro, de Marín, e o relato curto con máis puntuación do xurado foi o firmado por Dolores Asenjo Gil, de Santiago de Compostela.

Concertos e galardóns no Día das Letras en Marín

O Museo Municipal Manuel Torres foi o principal escenario dos actos celebrados en Marín co gallo do Día das Letras e onde se entregaon los galardóns do XVII Premio de Narración Curta. Na categoría escolar recibiron os premios Gabriel Medina, Aitor Cisneros e Kenia Río, mentres que na modalidade de adultos gañou Rafael Vilar. Despois da entrega de premios do concurso literario os veciños tiveron oportunidade de disfrutar do concerto de Emilio Rúa e Rosa Cedrón na Alameda, que tamén foi escenario pola tarde do recital de Arte&Maña. A programación para conmemorar o Día das Letras principiou en Marín o pasado mércores, coa proxección de “Matria”, un pase ao que asistiu o director de filme, Álvaro Gago, co que os asistentes tiveron oportunidade de conversar.