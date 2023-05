O programa electoral elaborado polo PSOE pontevedrés en materia de promoción, defensa e dinamización da lingua galega contempla a creación dunha Rede de Establecementos Amigos da Lingua que se comprometan a utilizar o galego como primeira opción na súa relación co público. A candidatura liderada por Iván Puentes tamén quere impulsar unha Rede de Guías e Establecementos Turísticos que se comprometan a desenvolver o seu traballo na lingua de Galicia como opción preferente cando o público sexa galego; poñer en marcha bolsas de intercambios lingüísticos con centros doutros puntos de Galicia que sexan galegofalantes para promocionar a inmersión lingüística; promover cursos gratuítos preparatorios dos certificados de Lingua Galega, e organizar ludotecas lingüísticas e campamentos de inmersión eco-lingüística.

Os socialistas anunciaron estas e outras iniciativas co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, na Praza da Ferrería, onde instalaron unha carpa informativa para dar a coñecer o seu programa electoral nesta materia.

Tal e como subliñou Iván Puentes, “aínda que houbo moitos avances, Pontevedra segue a ser unha cidade fortemente castelanizada, e por este motivo pretendemos achegar o galego á sociedade con propostas que vencellen a nosa lingua coa cultura, a literatura, a historia, a innovación, as novas tecnoloxías, a modernidade, o feminismo, a ecoloxía e a sostibilidade”.

Na súa opinión, “a lingua galega debe ser sinónimo de avance, progreso e futuro para tódolos pontevedreses, mediante medidas dinamizadoras dirixidas a tres sectores fundamentais, que son o social, o empresarial e o educativo”. “Entre as propostas que deseñamos no eido social para desenvolver ao longo de todo o ano, contemplamos a celebración de festas tradicionais e datas sinaladas (Samaín, Magosto, Maios, San Xoán, Nadal, Entroido, Letras Galegas...) mediante actividades lúdicas integramente en galego e para tódolos públicos: contacontos, concertos, bandas de música, actuacións teatrais e parateatrais, conferencias, obradoiros, concursos literarios, etc. Ademais, apostaremos de xeito preferente pola contratación de artistas locais”.