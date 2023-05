El candidato a la alcaldía de Pontevedra por el Bloque Nacionalista Galego, Miguel Anxo Fernández Lores quiere, en un nuevo mandato, transformar el Muíño do Gafos en un Centro de Interpretación Tecnolóxico da Auga. Este nuevo equipamiento municipal tendría un carácter didáctico, con el fin de acercar a los estudiantes el patrimonio material e inmaterial relacionado con el agua en Pontevedra.

Lores presentó el proyecto para la creación de este nuevo Centro de Interpretación Tecnolóxico da Auga, en el que hoy es conocido como el molino de Os Gafos, situado en el parque del mismo nombre.

“Pontevedra es una ciudad que tiene unos recursos naturales inmensos”, explicó el líder del BNG en Pontevedra. “Hoy quiero centrarme en el agua, pero especialmente de los lechos, de los ríos, de las fuentes, de los puentes, de los molinos... De todo ese patrimonio material e inmaterial que hay alrededor de estos elementos”, explicó.

El actual regidor de la ciudad recordó que sobre los molinos hay incluso canciones que reproducimos y conservamos en el acervo popular.

El escenario escogido para la presentación de este nuevo centro de interpretación no fue casualidad. El entorno de Os Gafos no sería el mismo sin la presencia del Muíño do Gafos, de titularidad municipal, que configura un espacio natural único en la ciudad, donde se situaría este nuevo centro de interpretación.

“Ninguna ciudad que se precie puede despreciar todo ese patrimonio arqueológico y natural que hay alrededor del agua. El agua en un bien de interés público, un bien que, afortunadamente, en Galicia, en las Rías Baixas, en Pontevedra, tenemos mucha, pero tenemos que cuidarla”, añadió.

De este modo, el Centro de Interpretación Tecnolóxico da Auga funcionaría, por una parte, como un recurso didáctico a usar por los estudiantes de los centros escolares de la ciudad y de todo el municipio, facilitándoles ese conocimiento sobre el agua y su importancia como bien natural.

“Contamos hasta 100 lechos de tamaños diferentes en el ayuntamiento. Queremos que los chavales puedan conocerlos, haciendo una catalogación exhaustiva, incluyendo puentes, molinos, etc. Es una cultura que debe ser promovida y hacer llegar a todos los niños y niñas y sensibilizar, dando a conocer que el agua es un elemento finito. Tenemos mucha agua, pero ya comprobamos como en el último verano la situación no fue buena”.

Ciclo del agua

Lores subrayó que el Concello de Pontevedra está trabajando ya en este terreno de manera continua a lo largo de los últimos años, respeto al ciclo del agua, y este centro de interpretación sería un peldaño más en ese sentido.

“En el nuevo equipamiento también tendremos una parte tecnológica, que permitirá conocer a tiempo real el consumo del agua, la capacidad de almacenamiento, la calidad de los recursos naturales, etc. Tenemos un proyecto avanzado y el compromiso para este próximo mandato y daremos los pasos para convertirlo en una realidad”, aseguró el alcalde y candidato a la reelección por el BNG.