A festa da lingua dos galegos

Unha rondalla que partiu da praza da Peregrina e rematou na Pedreira inaugurou onte a Festa da Língua, unha celebración impulsada polo Centro Social A Pedreira en colaboracion co Concello e que contou coa adhesión de numerosas asociacións culturais, deportivas, ecoloxistas e sociais.

A Rondalla pola Língua completouse cola lectura do manifesto conxunto das asociacións e coas actuacións de Tres pés para un Suso e Sonoro Maxín.

A Festa da Lingua continuará hoxe na rúa Serra, onde haberá animación infantil con Sonoras e Peter Punk, unha divertida sesión á que están convidados o máis cativos da casa. Tampouco faltarán os pasarrúas co grupo Foula e unha solta de libros viaxeiros polas rúas da cidade.

Nunha xornada festiva outro que non faltará é o vermú; de xeito que ao mediodía principiará a actuación das pandeteiras de Quireza e do grupo de gaitas Foula. Tamén está programado un xantar popular que rematará cunha foliada.

No Día das Letras, a plataforma Queremos Galego celebrará unha concentración que comezará as 12 horas na praza de Curros Enríquez.

A concentración leva por lema “En galego, aquí e agora” e busca aproveitar a proximidade das eleccións municipais e reclamar o papel normalizador do Concello de Pontevedra, fronte ao que a plataforma califica de desleixo do resto de poderes públicos, “porque a situación de emerxencia lingüística non permite esperar outros 40 anos a que as institucións se dignen a cumprir as súas obrigas”.

Queremos Galego chama a atención sobre a imposibilidade de vivir as 24 horas en galego. “Lamentabelmente”, salienta o voceiro da plataforma en Pontevedra, Diego Bará, “os 40 anos da Lei de Normalización Lingüística non serviron para subverter a situación do galego, non contribuíron a gañar novos espazos”. “O uso da lingua galega segue sendo minoritaria en espazos como o da administración de Xustiza ou do Estado”, denuncia.

A plataforma cidadá lamenta unha política lingüística que na súa opinión somentes é adecuada “para seguir perdendo falantes, porque o galego é a única lingua peninsular que segue a perder falantes”.

Neste sentido, Queremos Galego denuncia a “desgaleguización do ensino”, lembrando que as crianzas galegofalantes mudan de lingua tras o seu paso pola escola e que o alumnado remata os estudos obrigatorios sen competencia nas dúas linguas oficiais, segundo reflicten as estatísticas do INE e do IGE. “O mal chamado Decreto de plurilingüismo”, remata Diego Bará, “contribuíu decisivamente a que hoxe, por primeira vez na historia, un de cada catro menores de 15 anos declare ser incapaz de se expresar en galego”.

A praza da Ferraría acollerá a partires das 18 horas a Gala da Música nas Letras. Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, un certame musical aberto convocado polo Concello co gallo do Día das Letras.

As actividades no 17 de maio continuarán esta tarde no Pazo da Cultura ás 19 horas, onde a Asociación Músico Cultural San Martiño celebrará un concerto protagonizado pola Banda de Música de Salcedo e a Coral Polifónica de Salcedo. A actuación homenaxeará a músicos e compositores galegos ou que se inspiraron no noso país.

Pola súa banda, o Ateneo Santa Cecilia de Marín xuntará a 16 veciños para poñer as súas voces lectura de “Escola de Menciñeiros”, de Álvaro Cunqueiro. Convida a visitar este mércores o Facebook “Ateneo Santa Cecilia-Marín” para desfrutar “deste clásico da nosa literatura coma nunca antes a narraron”, nunha montaxe con ilustracións de Xan López Domínguez.