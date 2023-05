“Aquí se presume de premios, pero somos la única capital que no sale en los mapas”

La ciudadanía de Pontevedra conoce a María Rey. Involucrada en la política local desde hace muchos años y gerente de una asesoría de empresas, formó parte de la corporación municipal con Ciudadanos. Ahora encabeza el proyecto de Espazo Común para Pontevedra.

– ¿Qué diferencia a Espazo Común de las otras opciones políticas de Pontevedra en el próximo 28-M?

– La capacidad de gestión, el conocimiento del Concello y el trabajo que se lleva realizando durante muchos años ayudando a los demás.

– ¿Qué es lo primero que haría si fuese alcaldesa?

– Negociar con los funcionarios para abrir las puertas del Concello y que muchos servicios logren una mayor agilidad. Por ejemplo, a la hora de contestar el teléfono en Servicios Sociales, a la hora de dar una licencia de apertura a un negocio, a la hora de aplicar políticas de apoyo al comercio y a la hostelería, porque si no funciona la máquina, si no está bien engranada, todo lo demás no va bien, por eso es urgente negociar con los funcionarios. Y por supuesto abrir Reina Victoria.

– ¿Con quién preferiría pactar un acuerdo de gobierno?

– Mientras no sea con Vox ni con Podemos podríamos llegar a acuerdos con quien siga nuestra política de gestión.

– ¿Políticamente se considera una persona de derechas, de izquierdas, de centro?

– Soy una persona a la que le gusta la política local y las papeleras y las farolas no entienden ni de izquierdas ni de derechas, ni de centro.

– ¿Pontevedra necesita más espacio para el peatón o ya está bien?

– El espacio para el peatón no es suficiente todavía porque la zona peatonalizada parece realmente la AP-9, los coches siguen pasando por Riestra o por Michelena con toda la libertad del mundo. El centro hay que peatonalizarlo, pero de verdad, y al mismo tiempo hacer una ronda urbana que permita entrar y salir en Pontevedra cómodamente y que atraiga a los vecinos de las afueras, que volvamos a ser un referente.

– ¿Cuál es la primera necesidad de Pontevedra en estos momentos?

– Que funcione el Concello. Los funcionarios están saturados y descontentos y eso no es una buena forma de trabajar. El Concello es como una empresa y si en una empresa la plantilla no está motivada el resultado será malo.

– ¿Tiene Pontevedra la relevancia exterior de la que presume el actual gobierno local?

– No. Absolutamente no. Sirva como ejemplo que en ningún telediario cuando dan el tiempo sale Pontevedra. Aquí se está presumiendo siempre de premios, pero somos la única capital de provincia que no sale en los mapas. Los premios realmente importantes se los llevan ciudades con una verdadera relevancia. Si buscas en Google cuáles son las mejores ciudades para vivir en España, Pontevedra no aparece. Nos están vendiendo un marketing a través de pequeños premios que se compran, pero la realidad es que Pontevedra necesita muchas más cosas para ser una ciudad mucho más amable y dejar de recibir el premio Corazón de Piedra.

– ¿Su posicionamiento sobre Ence?

– Ence sí. Es un posicionamiento claro. Estamos en un momento en el que dependen muchos trabajadores de la fábrica, la justicia ha dicho que la fábrica tiene que seguir ahí y nosotros seguiremos apoyando siempre a los trabajadores. A todos.