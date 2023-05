Cristina Villaverde Ruibal, trabajadora del Concello de A Lama que viene desempeñando ininterrumpidamente desde el año 2000 el puesto de auxiliar administrativo como auxiliar de biblioteca/OMIX en este ayuntamiento, reiteró ayer sus denuncias junto al sindicato CGT de que el proceso selectivo para cubrir este puesto es “una maniobra infame e ilícita” que “pretende ponerme en la calle y enchufar en el puesto” a “un señor que es político en activo y mantiene una estrecha relación personal, política y personal, no solo con el alcalde de A Lama, sino también con los alcaldes de los concellos de los que procede el tribunal del concurso-oposición”, concretamente, el actual candidato del PP de Ponte Caldelas, Antón Xil.

Villaverde Ruibal recuerda que este puesto fue el único (al contrario que los otros ocho que se hallaban en la misma situación) que no se tramitó (por cinco días) al amparo de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público. Unos procesos que permitieron al resto de trabajadores con puestos no consolidados acceder a los mismos. El de esta trabajadora fue el único que no se llevó por ese cauce.

A mayores, señala nuevas “irregularidades” tras la celebración del segundo examen el pasado 2 de mayo. Asegura que parte del tribunal se ha cambiado, entre ellos la presidencia. “Evidentemente, se ha producido un gran revuelo y doy por hecho que algunas personas que, de buena fe, se prestaron a formar parte de ese tribunal, han decidido apartarse”.

También denuncia irregularidades formales en el desarrollo del ejercicio como que los sobres con los exámenes no fueran abiertos ante los opositores ni se lacraron ni firmaron ante ellos al cierre de los sobres. Tampoco se les entregaron borradores de lo escrito.

Asimismo, aseguran que siguen sin desvelar el resultado del examen y retrasando la valoración de méritos, a su juicio, para no resolver este proceso antes del día de las elecciones y así “capear el escándalo en tiempos electorales”.