12 millones para renaturalizar la Xunqueira de Alba y el río Rons

Uno de los puntos clave que vertebra el programa electoral del Partido Socialista de Pontevedra pasa por la restauración ambiental de la Xunqueira de Alba. Fue precisamente en el humedal pontevedrés donde el candidato de la formación a la alcaldía, Iván Puentes, y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, detallaron ayer los proyectos de renaturalización que se plantean para dicho espacio, tras la demolición y liberación del parque de maquinaria y la imprenta provincial.

Con una dotación de doce millones de euros, está previsto que este compromiso se destine en varias partes. Cuatro millones y medio irán dirigidos a poder hacer el traslado de todas las instalaciones que allí se encuentran hacia una zona industrial y así regenerar el enclave de la Xunqueira, mientras que 3,9 se destinarán a la “restauración ambiental de la Xunqueira de Alba y la recuperación del primer trecho canalizado del río Rons”, según Puentes. Ahí se contemplan actuaciones en materia de eliminación de especies invasoras, protección de la biodiversidad existente y creación de una senda perimetral que permita recorrer todo el espacio.

Adicionalmente, se incluirán tres millones de euros que servirán, según el candidato socialista municipal, a ejecutar “lo que llamamos como parque de O Burgo-Alba, en la zona más próxima al Lérez, entre el río, la calle Martín Códax y el vial que une la carretera de Vilagarcía con A Gándara”.Allí, añade Puentes, se incorporarán al espacio público parcelas de diversa titularidad, se creará un nuevo acceso a la Xunqueira a la altura de la gasolinera de O Burgo y se procederá a la restauración ambiental del enclave, que contempla una zona verde de transición entre lo urbano y el humedal.

Prioridad del mandato

El líder del PSOE pontevedrés aseguró que el proyecto de renaturalización de la Xunqueira tendrá un lugar preferencial en la primera etapa de su mandato si accede a la alcaldía. “Una de las prioridades de los primeros días de mandato será emplear toda la maquinaria política y administrativa posible para exigirle a la Xunta que salga de esta Xunqueira y que nos permita liberar esos terrenos”, en clara alusión a las viejas concesiones que corresponden a organismos como las consellerías de Medio Rural, Infraestruturas y Facenda.

En ese sentido, Puentes criticó la postura del Ejecutivo autonómico a la hora de abandonar el espacio. “La primera excusa es que se iban de aquí si les ofrecíamos un terreno en el que poder instalarse. Cuando el terreno fue ofrecido, salió la conselleira Ethel Vázquez diciendo que no, que además del terreno también les teníamos que pagar la construcción de los edificios”, afirmó, recalcando que la actitud de la Xunta son “estrategias de dilación, engaños, mentiras y palos en las ruedas para no hacer lo que no quieren hacer, comprometerse con el medio ambiente”.