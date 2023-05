O Concello de Normalización Lingüística, Alberto Oubiña, agradece a participación de todos e todas as participantes no Ben Veñas Maio 2023, un certame que xa é un clásico dentro da comunidade educativa de Pontevedra e que após tres décadas promovendo a lingua galega, continúa a ser un instrumento para a creación cultural en diferentes formatos.

O edil quere transmitirlles os seus parabéns aos proxectos e obras gañadoras, exemplo de calidade e futuro co galego como fío condutor. “Agradezo tamén a labor do profesorado de secundaria que coordina os equipos de Normalización Lingüística dos centros de ensino público da cidade, que son os que fan posible un certame coma este, que leva máis dun cuarto de século funcionando”, sinalou. Desde a área de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra comunicáronse os seguintes gañadores:

En curtametraxes, o primeiro premio foi para José Saavedra Martínez, Iara García Mejuto, Alicia Rivera Bonilla, Nina Martínez Eiras e Mohamed Brikat Rebabti, do IES A Xunqueira II e o segundo premio, para César Outón Fernández e Irene Rodríguez Vence, do Frei Martín Sarmiento.

En fotografía, o primeiro premio quedou deserto. O segundo foi para Sabela Rivas Campos, do IES Sánchez Cantón.

En banda deseñeda, Categoría A, o primeiro premio foi para Sabela Baltar Torres e Carmen Monteagudo Arias, con Bechos, do IES Sánchez Cantón, e o segundo premio, para Julia Lorenzo Portas, con Scream, do IES A Xunqueira II. En Categoría B, primeiro premio para Anxo Rodríguez Álvarez, con Curva número 13, do IES Torrente Ballester, e segundo premio para Paula Gómez Moreira, con O pano, do IES Torrente Ballester; e Sara Lamoso Acuña, con Tolemia, do IES A Xunqueira II.

En poesía, a Categoría A quedou deserta. Na B, primeiro premio para Rocío Paz Pichel, con Manoplas, do IES Sánchez Cantón, e segundo para Leo Iñarrea Barba, con Os versos da mandolina, do IES Sánchez Cantón.

No certame musical, o primeiro premio quedou deserto. O Segundo premio foi para Migui, do IES Valle Inclán.