Lores plantea el futuro de la ciudad “desde el punto de vista del feminismo”

Bajo el lema “Concello feminista. Concello equitativo”, el Bloque Nacionalista Galego ofreció un acto abierto en la glorieta de Compostela, a través de una conversación entre la edila de Protección y Seguridad Ciudadana y número dos de la candidatura a las elecciones municipales por el BNG, Eva Vilaverde, la profesora jubilada y exconcejala pontevedresa, María Jesús López Escudero; la vicerresponsable local del BNG, Sabela Bará; la ex alumna del IES Luis Seoane, activista feminista y abogada, Alba Lorenzo; y la profesora de la Universidade de Vigo e integrante de la candidatura del BNG por Pontevedra, Victoria Canoura. El alcalde y candidato a la reelección, Miguel Anxo Fernández Lores, abrió el acto anunciando que se situaría entre el público para “escuchar y aprender” pues “las protagonistas son las mujeres”. “Soy feminista. Tengo claro que son las mujeres las que deben hablar alto y claro y los hombres acompañarlas en el camino del feminismo, aprendiendo, escuchando y apoyando”, dijo.

El candidato a la alcaldía por el BNG quiso señalar que ninguna conquista es irreversible, poniendo de ejemplo el callejero de la ciudad, cada vez con más nombres de mujeres. “Estoy convencido de que si los enemigos del feminismo llegan al poder, volverán a poner el nombre del rey emérito en el callejero y a sacar el nombre de Virxinia Pereira”.

La moderadora, Sabela Bará, indicó que “no es necesario justificarse a la hora de hablar de feminismo. Es preciso recordar que el feminismo debe ser un eje fundamental de todas las actuaciones y decisiones políticas que tomemos. Esa presencia del feminismo debe enfocarse de una manera transversal. El BNG es feminista, hay un compromiso claro con él desde el principio de los tiempos. El BNG tiene en su esencia el feminismo”.

Por su parte, María Jesús López Escudero señaló que “en estos momentos estamos en la cuarta oleada del feminismo. Pensábamos que el muro del patriarcado estaría derribado, pero no es así. Nunca duerme, el patriarcado se adapta. El sistema tiende a mezclarse con los discursos revolucionarios hasta fagocitarlos”. “Pido el voto para el BNG, pues hace falta recordar que ninguna conquista es irreversible. El BNG con Lores tuvo y tiene el feminismo en el centro de su agenda. La perspectiva de género está siempre presente en toda la gestión municipal. El BNG fue y es consciente de que todas las acciones de transformación de modelo de ciudad debe tener en cuenta a perspectiva feminista”, señaló López Escudero.

Alba Lorenzo explicó que las mujeres “no estamos donde deberíamos estar. Vemos como las mujeres jóvenes sufrimos violencia. Muchísimas de las leyes que tenemos ahora fueron redactadas hace siglos. No había mujeres legisladoras, no había mujeres juristas. Son producto de siglos de patriarcado impregnado de machismo. Dentro de las altas esferas, en el campo jurídico por ejemplo, las mujeres siguen siendo un porcentaje anecdótico, como es el caso del Tribunal Supremo”.

“Quieren vendernos que no hay problema, que no debemos luchar porque no hay lucha, pero hay que ponerse las gafas violetas y continuar batallando. Es una conquista de todos y de todas”, añadió.

Continuando con la conversación, Victoria Canoura, explicó que “los cuidados están en el centro de la vida, desde que nacemos. Una antropóloga dice que la humanidad nace en el momento en que aparece un fósil donde hay una fractura en una pierna pero está soldada, es decir, que alguien cuidó de este ser hasta que estuvo recuperado. Es algo humanizador”.

Eva Vilaverde comentó que “la política forma parte de la vida cotidiana de todas las personas. Como mujer, en la política, ocupo un cargo tradicionalmente ocupado por hombres. A veces no te miran, no te dirigen la palabra; incluso cuando vas con un compañero hombre preguntan si eres su pareja. Hay cientos de detalles que denotan cuál es la estructura social y como influye el patriarcado en los ámbitos de responsabilidad”.