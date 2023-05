Cuando el problema para poder emprender es el precio de un alquiler, la opción siempre es buscar emplazamientos más económicos que no estén muy alejados del centro. En este sentido, hay calles afluentes a las principales de Pontevedra que también cuentan con un importante movimiento de peatones. Es el caso de la Marquesa, que atraviesa Michelena en dirección a Riestra.

Aquí decidió hace diez años Nanda Castro abrir su tienda de aromas y cosmética natural “Aromara”. Está claro que la decisión fue buena porque el negocio sigue a pleno rendimiento.

“Yo quería un local pequeño, cuco y con encanto. Busqué en el casco histórico, pero no me convencían los que me ofrecían o los precios eran desorbitados. Al final me decidí por este y ahora la calle tiene más vida, ya que han abierto otros negocios por aquí”, celebra.

Le apena que la gente no pueda abrir comercios por este problema: “El caso es que en Pontevedra muchos de los bajos comerciales están en manos de cuatro propietarios, que como son grandes tenedores no necesitan el dinero y prefieren tenerlos vacíos antes que alquilarlos por precios más razonables”.

Sobre ello, añade que la imagen que puede dar una calle en concreto con numerosos locales vacíos “al final lo que provoca es que ninguno se alquile, porque nadie quiere su negocio en una zona muerta”.

“Ahora esta calle se está llenando de locales con encanto: las cafeterías, la churrería... Yo me fui haciendo nombre a base de atraer a la gente aquí”, indica.

Sobre el hecho de que Michelena cada vez esté recuperando su protagonismo como centro de la ciudad, aplaude que sea así. “Todo lo que sean nuevas ofertas va a atraer a gente a la zona, y eso nos beneficia a todos, siempre ganas clientela”, opina.

En Gutiérrez Mellado decidió instalar Marcos Pérez su taller de joyería “Granalla”, abierto desde 2018.

“El precio del local era asequible, pero tuve que acondicionarlo por completo”, reconoce.

En su caso la ubicación céntrica es importante, pero no tan decisiva como en otro tipo de negocios.

“Básicamente, yo tengo tres actividades diferentes: el taller de joyería, la compra-venta de oro y la venta de joyas. Puedo vivir y pagar el alquiler con las dos primeras, porque si fuese por la venta hace tiempo que estaba cerrado”, confiesa.

Y es que el trabajo del taller no es habitual en la ciudad, de ahí que muchas joyerías recomienden sus servicios. Por otro lado, la compra y venta de oro siempre se ha considerado una buena inversión, máxime en tiempos de crisis.

“Si esta calle se reactiva, ya que se habla de que igual viene Zara al edificio de enfrente, el de las antiguas galerías de la Oliva, será bueno para todos, porque será más comercial”, considera.

Y es que la zona se ha quedado bastante “tocada” desde que se cerró ese paso bajo techo que comunicaba Gutiérrez Mellado con la calle de la Oliva y que muchos peatones utilizaban para atajar e incluso en los días de lluvia, aumentando el tránsito en la manzana.