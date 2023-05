Reclaman en el Parlamento gallego la agilización del dragado del Lérez tras 12 años paralizado

Aunque lleva más de 12 años estancado, el proyecto para el dragado del Lérez vuelve cada cierto tiempo a la actualidad, como demanda histórica de la sociedad pontevedresa. La socialista Paloma Castro ha vuelto a llevar el tema hasta el Parlamento gallego, donde exigió al gobierno de la Xunta que “no sigan mintiendo ni tomando por tontos a los pontevedreses y pontevedresas, la realidad es que nunca les interesó el dragado del Lérez”. Castro presentó una proposición no de Ley en la Comisión de Obras Públicas para exigirle a la Xunta que inicie de urgencia esta actuación, pero que fue rechazada por el PP.

La responsable socialista denunció que el PP local “no se acuerda” de una actuación fundamental para el medio ambiente y la economía en la ría “hasta este nuevo proceso electoral”, y le exigió que “deje de poner excusas y gestione, planteando una alternativa de destino de los lodos en el mar y otra en la tierra”. La responsable socialista le reclamó a la Xunta que emita un informe de urgencia con los puntos de vertido compatibles con la normativa e inicien con la obra de inmediato.

Criticó que el gobierno gallego lleva 10 años poniendo excusas para evitar poner en marcha el dragado y la recuperación del Lérez, y “por eso nunca hicieron ninguna iniciativa para su recuperación”, llevan 2 años sin presupuestarlo y lo “escondieron en un cajón durante la última década”. Dijo que “nunca tuvieron el mínimo interés porque el PP no cree en el río” y por eso “gobierna de espaldas a este bien natural”.

Castro recordó la trayectoria errática del dragado del Lérez por parte de la Xunta, “enredada en el destino de los lodos”, que primero querían depositar en el entorno de la isla de Tambo, afectando de lleno a una de las principales zonas de marisqueo de la ría, para a continuación intentar depositarlos en la isla de Sálvora, “sin importarles los efectos en el entorno natural”.

Según recalcó la parlamentaria pontevedresa, tuvo que ser el gobierno de Pedro Sánchez, “comprometido con el medio ambiente”, el que “tuvo que decirle a la Xunta que ese punto de vertido no cumplía los requisitos exigidos por el Cedex”, y en este momento “llevan un año analizando un destino para los lodos compatible con la normativa”. Criticó que “o nos están tomando por tontos y no lo quieren hacer, o directamente no saben gestionar”.

Castro alertó de que, además de la evidente necesidad medio ambiental, el dragado es fundamental para aprovechar el potencial económico de la ría, con un club naval que no puede funcionar con marea baja, igual que los clubes deportivos.

El PP señala al Estado

El parlamentario del Partido Popular José Manuel Balseiro respondió a la socialista asegurando que “nada nos gustaría más que ver hecho realidad el dragado del Lérez” porque, destacó, “la Xunta tiene máxima voluntad para llevar adelante este proyecto, consciente de que es una demanda común del sector del mar y del sector turístico”. Añadió, en este sentido, que “el Lérez y su desembocadura no están explotando su mayor potencial. El dragado permitiría mejorar el calado par alos barcos recreativos, con su evidente beneficio en términos turísticos, y también regenerar los bancos marisqueros que hoy no están siendo aprovechados”.

El representante popular echó balones fuera al señalar al Gobierno central como el culpable del retraso de un proceso que “a todos nos gustaría que fuese más corto y más sencillo”. Profundizó, en este aspecto, diciendo que “se trata de una de las actuaciones de dragado más complejas técnica y económicamente del conjunto del sistema portuario autonómico”, explicando que, por una parte, “requiere una larga tramitación administrativa, sobre todo de carácter ambiental, y además en un entorno muy sensible y de normativa cambiante” y que, por otra, “es compleja porque requiere trabajar, como hace la Xunta, con la premisa del máximo consenso, en especial con las cofradías, para salvaguardar la actividad marisquera del área de la ría”.

“Lo que no vamos a aceptar es que en vez de remar a favor el PSOE utilice este proyecto para hacer electoralismo. No es justo hablar de parálisis y mucho menos que asegure que no tiene constancia de ningún avance cuando en este mismo Parlamento, recientemente, la presidenta de Portos de Galicia dio cuenta con detalle de la situación de este proyecto”, afirmó Balseiros, que aseguró que el gobierno autonómico “ha invertido más de 200.000 euros en la tramitación ambiental realizada, pero el avance depende y está condicionado por la localización en la que depositar los lodos procedentes del dragado”.

Posteriormente, el parlamentario del BNG Luis Bará respaldó la postura del Partido Socialista afirmando que la paralización de este proyecto “es uno de los mayores fraudes y estafas de la Xunta, uno de los mayores incumplimientos y uno de los mayores ejemplos del maltrato al concello de Pontevedra, que es el afectado por el retraso de 12 años en este proyecto”. Considera esto suficiente para “pedir la reprobación de la presidenta de Portos de Galicia por su incompetencia, incumplimientos y malgasto de dinero público”.

Bará puso como ejemplo el dragado de la Ría do Burgo, en A Coruña, donde los lodos son tratados en tierra, porque recalcó “el mar no es un vertedero”.