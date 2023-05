“El profesional tendrá el control absoluto en el uso de la inteligencia artificial en sanidad”

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés celebró ayer, 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería con una jornada que tuvo lugar en el Hospital Montecelo bajo el título “Nuestras enfermeras, nuestro futuro”. Entre las diferentes charlas ofrecidas por los profesionales destacó la de José Manuel Rosendo Fernández, supervisor de procesos y cuidados de Enfermería: “Inteligencia artificial y enfermería, realidad o ficción”.

– El área sanitaria participa en un estudio de investigación sobre inteligencia artificial aplicada al cuidado de las heridas crónicas. ¿En qué consiste?

– Hoy en día tenemos que adaptarnos a la tecnología que está en uso en cuanto a dispositivos, softwares... porque nos puede aportar muchas facilidades a los cuidados. Aquí lo que hacemos es liderar un proyecto. Tenemos un consorcio, del que formamos parte el Gradiant (centro de telecomunicaciones de Galicia), la Fundación Biomédica Galicia Sur y nosotros como área sanitaria. Llevamos trabajando en este proyecto desde el año 2018 para utilizar la inteligencia artificial en la toma de decisiones sobre todo en el tratamiento de las heridas crónicas en el abordaje local.

– ¿Cómo se lleva a cabo ese trabajo?

– Lo que hacemos es el llamado aprendizaje profundo, que es ensañar a una máquina o un dispositivo a diferenciar distintos tipos de tejidos que hay presentes en el lecho de la herida. Nosotros le decimos a la máquina “esto es una placa necrótica”, y se lo repetimos 4.000 veces. Después de este entrenamiento ya sabe detectar sobre una mesa en la que hay fotos de vasos, platos, animales... la foto de una herida y los diferentes tejidos que presenta. Este es el “deep learning”, el aprendizaje profundo, en el que nosotros como clínicos tomamos la decisión de enseñarle lo correcto a ese software. Los ingenieros analizan todos esos datos aportados por nosotros en los etiquetados y, a partir de ahí, la máquina va aprendiendo poco a poco. Esta sería una parte del proyecto.

“Formamos parte del proyecto el Gradiant, la Fundación Biomédica Galicia Sur y el área sanitaria”

– ¿Qué viene después?

– Después, una vez que esa parte puede ser digitalizada, porque es algo objetivo, llegamos a la parte objetiva, que es la que aporta el profesional. El profesional puede decir, además, que esa herida tiene infección, que tiene determinado exudado o que está localizada en el talón, por ejemplo. A partir de ahí, la máquina tiene un algoritmo detrás que genera un tratamiento local. Es una ayuda en la toma de decisiones del profesional. Así se generaría el circuito completo.

– No podemos olvidarnos de ese miedo a la dominación por las máquinas. ¿Corre peligro la figura del profesional sanitario?

– Al contrario, aquí el juicio clínico siempre va a estar aportado por el sanitario. Todos estos datos subjetivos que la máquina no va a poder identificar serían aportados por el profesional. Además de eso, el trabajador siempre va a tener el control absoluto sobre el dispositivo, siempre va a decidir si acepta o no la ayuda. Si no la acepta, puede diseñar el tratamiento que considere oportuno. Es una herramienta diseñada más para profesionales noveles, que acaban la carrera y no son expertos, ya que tienen muchas dudas. También se puede aplicar dentro del contexto de la formación de pregrado. Asimismo, puede ser útil para los cuidadores, que puede recibir alertas a la hora de aplicar ciertos productos locales, siempre si la piel está íntegra, ya que si no es así tiene que intervenir el profesional.

– ¿Qué margen de error es el adecuado en este tipo de programas?

– Cuando empezamos a trabajar en ello teníamos un margen de error muy alto. Lógicamente, tuvimos que seguir entrenando. Ahora estamos en el 99,9% de acierto, no falla casi nada. Algo siempre va a fallar, pero un dispositivo médico no puede estar en una tasa superior al 0,1% o el 0,2%, ya que se escaparían muchos pacientes.

– ¿Cuántas imágenes o muestras han etiquetado para esta herramienta?

– Han sido 4.000 porque tuvimos que volver a etiquetar. Una de las complejidades del aprendizaje es que cuando le enseñamos por primera vez no entendió muy bien lo que le dijimos.

“Estamos en el 99,9% de acierto, el software no falla casi nada”

– No es infalible entonces...

– No (risas). Entonces tuvimos que hacer un reetiquetado y volver a enseñarle con imágenes distintas, ya que la máquina estaba viciada de algún modo.

– En este caso, la inteligencia artificial se aplica al ámbito de la Enfermería y las heridas crónicas, pero ¿hay otras áreas son adecuadas para su uso?

– Sí, sin duda. Se está trabajando mucho con este tipo de herramientas en Radiología, para hacer un diagnóstico diferencial primario. También se aplica en los servicios de Anatomía Patológica, para hacer un cribado de las citologías. Esto va a ir en aumento y, de hecho, ya hay proyectos que están muy avanzados.

– ¿Cómo aceptan los profesionales la introducción de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario?

– En general bien, pero siempre hay escépticos. Están quienes ven una oportunidad en la tecnología y quienes ya afirman que no va con ellos. Este es un valor añadido al profesional en el juicio clínico. Está claro que una máquina no puede eliminar el juicio clínico, pero una vez que le enseñas no falla, mientras que el profesional sí que puede tener un buen día o malo.

– ¿Este trabajo que están realizando tendrá un momento de finalización o seguirá abierto mientras se le pueda aportar información nueva al software?

– Estamos en una fase de validación. Hicimos una previa, en la cual detectamos que no funcionaba correctamente y tuvimos que aprender de los errores. Esta segunda fase valdrá para validar el producto finalizado.

– ¿Podrá aplicarse esta inteligencia artificial en otras áreas sanitarias gallegas?

– Todo el trabajo en la red Sergas se puede implementar en toda Galicia. Otra cosa es fuera de la comunidad autónoma, en donde nosotros sí tendríamos unos derechos por hacer el diseño y tener la patente. En el Sergas sí es de uso libre.