O BNG trasladou onte á comisión de infraestruturas e medio ambiente unha batería de preguntas relacionadas coa declaración do patrimonio termal de Cuntis como Ben de Interese Cultural. Luís Bará lembrou que o pasado mes de marzo o parlamento aprobou por unanimidade instar á Xunta a incoación do expediente BIC e preguntou á directora xeral cales eran as previsións da Xunta ao respecto, así como polas razóns de que esta iniciativa estea paralizada desde 2014.

O deputado nacionalista censurou o “desleixo da Xunta e concello” en relación con esta iniciativa, que foi aprobada polo pleno do concello en abril de 2014. Segundo a directora xeral o concello achegou en 2015 a documentación en formato dixital mais como non era lexibel solicitoulle ao concello o envío da documentación en papel, sen que o concello chegara a enviala. Posteriormente procedeuse a incluir no catálogo de bens patrimoniais o casco histórico de Cuntis e as termas de orixe romana.

No ano 2022 a Plataforma en Defensa do Patrimonio Termal de Cuntis denunciou obras sen informes e autorizacións da consellaría de Cultura. A directora xeral comprometeuse a informar sobre as actuacións realizadas e a intervención nelas do seu departamento.