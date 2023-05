O alcalde de Poio, Luciano Sobral, participou onte no acto para anunciar aos gañadores da primeira edición do Mini Print Internacional Galicia, no que colabora o Concello e que está adicado ao Premio Nobel da Paz e Fillo Adoptivo do municipio Adolfo Pérez Esquivel, impulsor do emblemático Parque da Memoria da Seca. Con máis de 224 obras recepcionadas desde diferentes países, desde onte e e ata o 12 de xuño, se pode visitar no Casal de Ferreirós a exposición composta por estas propostas artísticas. O horario de apertura ao público é de 10.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

Os membros do xurado encargado de analizar e valorar os traballos outorgaron o primeiro premio, dotado con 2.000 euros, a Weronika Siupka (Polonia), coa súa obra “Flumine”, mentres que o segundo premio (1.000 euros) foi para Montserrat Badía Batlle, grazas á proposta “Desequilibrio”. O terceiro premio, pola súa banda, recaeu na obra sen título achegada polo xaponés Shogo Muto. Asemade, houbo dúas mencións de honra para a española Alexandra Ortiz de Zárate, coa obra “Peace”, e o australiano Cleo Wilkinson por “Prelude. En canto ao Premio Especial para o ou a artista galega/residente en Galicia, foi para Maite Meixide (1.000 euros). A Mención de Honra nesta categoría foi para Juan Balay Martínez por “Mesa para construír II”.