María Ramallo, aspira a la reelección como alcaldesa de Marín con una apuesta por la reforma urbana. La candidata del PP apunta a Jaime Janer, “una de las zonas que concentra mayor tráfico peatonal y rodado, una calle céntrica que necesita una reformulación” con el ensanche de aceras, renovación de servicios y medidas de calmado del tráfico. Una actuación paralela sería la humanización de Francisco Landín Pazos, que “da acceso al Centro de Saúde y creemos que debe ser de dirección única para poder ganar metros de aceras”, dice Ramallo.

Otra de las transformaciones que propone el PP de Marín para los próximos años es la peatonalización de Serafín Tubío, la calle colindante a la Plaza de Abastos y en la que se coloca parte del mercadillo. No son las únicas zonas en cartera para el PP, que también propone actuar en la Rúa da Ponte, el tramo de Concepción Arenal desde a Rúa da Estrada hasta la rotonda das Anclas, la Rúa do Forte, Tiro Naval Janer, Mestre Landín, Rúa do Souto, Doutor Touriño y República Argentina, donde se acaba de reabrir un nuevo vial.