A Deputación c ele bra hoxe sábado o seu acto central das Letras Galegas 2023 en homenaxe a Francisco Fernández del Riego cunha palestra a cargo de Malores Villanueva e un espectáculo de cociña en vivo do chef Rubén González, que amosará a faceta de “comellón” do autor ao que este ano se dedica a festa máis importante da lingua.

A xornada comeza coas intervencións institucionais da presidenta Carmela Silva, a deputada de Lingua María Ortega e a académica da RAG Fina Casalderrey. Posteriormente, intervén a profesora, investigadora e escritora Malores Villanueva, que fará un percorrido pola vida e obra do homenaxeado. A parte didáctica estará acompañada por outra gastronómica, cun espectáculo baseado nas preferencias culinarias de Del Riego que chegará da man de Rubén González, de El Cafetín Pontevedra, galardoado con numerosos premios.