Xa comezaron os traballos de mellora e renovación do parque infantil do Paseo das Redeiras, nas proximidades do porto de Combarro. A intención inicial do Concello era trasladar este espazo a un lugar máis próximo ao núcleo e á Praza da Chousa. Sen embargo, Portos de Galicia non o autorizou. Trala súa desmontaxe, procédese agora á instalación das unidades rehabilitadas, así como á dotación dun novo mobiliario.