El candidato del PSOE a la Alcaldía de Pontevedra, Iván Puentes, alcanzó este viernes el compromiso firme de la Zona Franca de Vigo de firmar un convenio urbanístico que permitirá la creación de suelo industrial mediante la ampliación del polígono de O Campiño en 200.000 metros cuadrados. Un incremento de suelo industrial que se llevará a cabo con valor añadido, mediante el desarrollo de empresas público-privadas, y que quedará sellado este mismo mes, en el Pleno de Presupuestos de la Zona Franca, con la inclusión de una partida específica para este polígono pontevedrés (reflejándose así también en los Presupuestos Generales del Estado).

Así lo ratificó el delegado de la Zona Franca, David Regades, que aseguró que “ante la negativa de la Xunta de Galicia, que es la que tiene competencias en materia industrial, nos comprometemos con Iván Puentes, que es el único candidato de Pontevedra que está hablando y luchando por la economía y el empleo de calidad, a firmar, cuando sea alcalde, un convenio de ampliación del pológono de O Campiño” semejante a los que permitieron desarrollar otros polígonos e instalaciones en Nigrán, Baiona, Gondomar, O Porriño, Salvaterra, As Neves y el área de Vigo, “y como el firmado hace unos días en A Cañiza”. “Salvo lo de Salvaterra, el resto de polígonos de la Zona Franca tienen una ocupación del 100%. Hay una demanda de suelo industrial en el Sur de Galicia, Iván tiene la convicción de seguir apostando por el empleo de calidad cuando sea alcalde y para eso va a tener a la Zona Franca como socio estratégico. Xestur no se va a oponer a que desarrollemos bolsas de suelo industrial cuando ellos no lo están desarrollando y los concellos son los que tienen competencia en materia urbanística”, aseguró Regades.

El anuncio del compromiso de la Zona Franca de entrar en el Campiño-Reigosa “con un convenio y con una partida presupuestaria” fue realizado por Puentes y Regades en el marco de una visita a la nueva nave que Setga está construyendo en este polígono y en la que estuvieron acompañados por el consejero delegado de la firma pontevedresa, Ángel González Calvo, y otros responsables de la empresa, así como por la parlamentaria Paloma Castro, número 4 de la lista del PSOE para las municipales. Tal y como subrayó Puentes, “Setga es una de las empresas de referencia de Pontevedra, que muestra el potencial empresarial que tiene esta ciudad desde el punto de vista de la innovación, la externalización, la internacionalización y la generación de empleo y riqueza en este concello”.

El candidato a la Alcaldía señaló que “una de las apuestas fundamentales del programa electoral de los socialistas, crucial y vital para Pontevedra en los próximos cuatro años, es consolidar ese potencial en nuestro concello, cuidar a aquellas empresas que apuestan de verdad por seguir instaladas aquí y que no sucumben a las tentaciones de emigrar, darles aun más oportunidades y facilidades desde el punto de vista de los trámites administrativos, simplificar los procedimientos de obtención de licencias, agilizar los tiempos y los plazos de tramitación en el Concello, y complementar todo esto con ser capaces de atraer más empresas a Pontevedra”.

“Pontevedra es una ciudad conocida internacionalmente por su modelo amable y por su apuesta por las personas y la movilidad sostenible, pero esto es perfectamente compatible con ser también referentes en industria verde, en empresas que apuesten por la protección ambiental y la combinen con la generación de empleo y de riqueza”, señaló el líder socialista, que apuntó la necesidad de llevar a cabo acciones como aprobar una modificación del PXOM para generar más terreno industrial.