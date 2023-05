.A orella con cachelos será a protagonista esta fin de semana na parroquia de Dorrón que celebra a súa terceira edición da Festa da Orella. A cita gastronómica regresa, tras o parón obrigado pola pandemia, á explanada exterior da Casa de Cultura. As primeiras tapas empezarán a servirse ás 12 horas do sábado, en sesión de mañá e de tarde, e ata o mediodía do domingo. O menú complétase con churrasco (10€euros), empanada (5), calamares (8), chourizos (2) e mexillóns (5).