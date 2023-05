A Escola de Música Municipal de Sanxenxo segue co ciclo de “Música na Escola” cunha serie de tres concertos de distintos estilos e diferentes formacións musicais. Nesta ocasión, colaborará o Conservatorio de Música de Pontevedra e o grupo Samudra Trío. Os concertos comezarán ás 19.30 horas no Auditorio do Emilia Pardo Bazán e a entrada é de balde. O primeiro deles é hoxe. Participan os alumnos de canto do Conservatorio de Música Manuel Quiroga de Pontevedra, Brian Artur Faro (tenor) e Julia Rodrigues Fandiño (soprano), acompañados polo pianista Alberto Vilas Alonso.

O segundo concerto será o luns 15 co Samudra Trío con temas do seu disco Odisea. Saiu a luz en novembro do 2022 despois dun mes de moitas novidades para o grupo. Tras recibir o IX Premio Martín Códax na categoría de Música Clásica e Contemporánea, estrearon o seu primeiro sinxelo. O terceiro concerto será o mércores 24 coa Banda I do Conservatorio de Música Manuel Quiroga de Pontevedra. Trátase dunha formación instrumental que se atopa comprendida a nivel curricular dentro da materia de Banda e Orquestra. O alumnado comprende idades de entre 12 e 16 anos.