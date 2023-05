“Rebelarte no soluciona nada si tienes un cáncer, hay que aprovechar la vida al máximo”

José Luis Candendo, pontevedrés de 77 años, está a tratamiento de un cáncer desde 2017. Este voluntario y socio de la AECC salió ayer a la calle para participar en la tradicional cuestación anual de la asociación.

– Es usted voluntario y socio de la AECC, pero también paciente de cáncer...

– Sí. Yo tuve el primer contacto con la asociación en Pontevedra a través de dos casos de familiares muy próximos, que eran muy jóvenes, de 38 y 40 años, y murieron de cáncer. A partir de ahí me hice socio.

– ¿Cuándo le diagnosticaron a usted?

– En 2016 me detectaron un cáncer de próstata. Se solucionó sin problema, porque me extrajeron la próstata totalmente. Pero un año después, en 2017, me aparece otro cáncer, neuroendocrino. Es un tipo de cáncer raro y bastante difícil de diagnosticar, porque se confunde con trastornos de tipo digestivo o con colon irritable. Cuando descartaron que no se trataba de metástasis del anterior me comenzaron a aplicar el tratamiento.

– ¿De qué tipo?

– Quimioterapia al principio y ahora estoy con un pinchazo cada 28 días de somatulina. Se inyecta bajo la piel. Para este tipo de cánceres ya se está trabajando incluso con medicina nuclear.

– ¿Es un tipo de cáncer de larga duración?

– Se conoce algún caso operable. Yo tengo algo de metástasis en el hígado, pequeña, pero por eso el mío no es operable. Es un cáncer que afecta a las células de tipo digestivo y es de un desarrollo muy lento. Es como un cáncer crónico.

– ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tenía molestias digestivas?

– A mí concretamente se me descubrió por un ganglio en el cuello. Al hacer la biopsia se detectó. Yo no notaba nada extraordinario, solamente alguna diarrea o síntomas de colitis con frecuencia, que es uno de los síntomas más claros de este cáncer, de ahí que sea tan difícil dar con él. Es muy difícil diagnosticarlo, por eso siempre que se habla de las estadísticas del cáncer se le incluye en el grupo de “otros”. Yo sigo con ese tratamiento y con una calidad de vida que tengo que reconocer que es buena.

– ¿Tiene algún efecto secundario el tratamiento?

– Algunos sofocos. Por ejemplo, cuando tomas algo de alcohol. Pero son cosas llevaderas.

– ¿Ya se había jubilado cuando fue diagnosticado?

– Yo soy ingeniero técnico industrial, así que estaba con una jubilación activa, con la que podía hacer algo todavía.

– ¿Por qué se decidió a hacerse voluntario de la asociación?

–Ya era socio, pero me decidí a hacerme voluntario cuando me detectaron la enfermedad. Lo que hago, básicamente, es participar en este tipo de salidas, informando a la gente en la calle cuando se instalan las mesas.

– Mucha de la actividad de la AECC se centra en potenciar la investigación...

– En general el mensaje es que se tenga en cuenta la investigación. Es algo fundamental. Ahora mismo, una de las campañas que se llevan a cabo desde el voluntariado se centra en este aspecto. Otra cuestión importantísima es la prevención. Todas las campañas de detección precoz del cáncer de colon, mama... son cruciales. Cualquier tipo de cáncer, exceptuando los de muy mal pronóstico, tienen unas posibilidades muy grandes de curación.

– Además, desde la asociación se suele enviar un mensaje positivo a todas aquellas personas que están pasando por un cáncer, ¿cuál es el suyo?

– Yo creo que rebelarte a la situación no soluciona nada. Yo tengo un carácter bastante positivo, entonces creo que si tienes un cáncer hay que apechugar con él, vivir lo mejor posible y aprovechar la vida al máximo. En este sentido, la ayuda de la AECC puede ser muy importante. Por ejemplo, los pisos de acogida, porque a ti el Sergas te puede mandar al Hospital de La Paz, en Madrid, pero si va la familia de acompañante no tiene dónde ir, no todo el mundo tiene los medios para poder costearse allí la estancia.

– ¿Usted se ha tratado todo el tiempo en la sanidad pública?

– El cáncer me lo descubrieron a través de una póliza privada, con la biopsia. Pero una vez que tuve el diagnóstico hice todo por la sanidad pública. Para cosas serias, no lo dudo. El problema que tiene son las esperas para las consultas, etc... Yo, concretamente, ahora estoy sin médico de familia titular. Y eso no me deja muy tranquilo, porque con mi historial estar rotando de un médico a otro recordándoles todo el tiempo mis antecedentes... Ahora bien, en cuanto a los tratamientos, la sanidad pública es única.