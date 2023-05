O Concello de Poio deu a coñecer á gañadora dunha nova edición do Concurso de Carteis de San Xoán, que pasará a ser a imaxe oficial das festas patronais, que comezarán o vindeiro 22 de xuño. A autora do deseño elixido polo xurado é Carolina Cancela Corbacho, alumna do IES e veciña da parroquia de San Xoán.

Ao igual que en edicións previas, o certame dividíase en catro categorías distintas, repartidas en función das idades dos e das participantes, que deben plasmar no papel debuxos e deseños vencellados á tradición de San Xoán. Así, na categoría A (5-8 anos), o cartel máis valorado foi o presentado por Valeria Freire Estévez, veciña de Raxó e alumna do CEIP Chancelas. Na B (9-11 anos) a mellor obra correspondeu á de Inés Vázquez Portela, de Sameira e estudante tamén no CEIP Chancelas. Por último, no grupo C (12-13 anos) o cartel elixido foi o elaborado por Yohel Cappellino Outeda, veciño de Combarro e alumno do CEIP Espedregada. O cartel gañador do concurso correspondía á última categoría, a D, para rapaces e rapazadas de idades comprendidas entre os 14 e os 17 anos.

En total, a Concellería de Festexos reparte máis de 400 euros en premios a través deste certame, que consistirán en vales para utilizar nas librarías de Poio. Os gañadores tamén se levarán un agasallo a modo de obsequio conmemorativo. Como xa é tradición, a entrega dos galardóns será o vindeiro 22 de xuño, coincidindo co inicio das festas patronais. O edil responsable do departamento, Xosé Luís Martínez, destaca que “unha vez máis contamos cun nivel de participación moi alto, xa que foron aproximadamente uns 200 rapaces os que presentaron deseños”.